Así es "Superman", el robot humanoide chino que corre más rápido que Usain Bolt y salta más de dos metros

La empresa china pionera en robots humanoides Unitree, cuyos aparatos capaces de dar volteretas cautivaron al mundo este año, se disparó este miércoles más de un 600% en su esperado debut bursátil, una muestra más de la pujanza de esta industria en el país asiático.

Las máquinas de esta empresa con sede en la ciudad oriental de Hangzhou se han convertido en símbolo del acelerador que China ha puesto a este sector, respaldado férreamente por el gobierno y que cuenta con unas sólidas cadenas de suministro nacionales.

Una persona le saca una foto a un robot humanoide durante la World Robot Conference 2026. Foto: Wu Hao/EFE.

Chinese humanoid robot named “Superman”, made by Unitree Robotics, surpassed Usain Bolt’s world record (12.42 meters/second) by running at 12.66 m/s (roughly 28.3 miles/h) pic.twitter.com/xobXzUPDI5 — Massimo (@Rainmaker1973) August 18, 2026

La robótica avanzada se perfila como la próxima frontera del auge mundial de la inteligencia artificial, lo que abarca tanto el entusiasmo de los inversionistas como la rivalidad entre China y Estados Unidos.

Robots más rápidos que Usain Bolt

Unitree presentó el lunes un nuevo robot humanoide llamado "Superman", al que promocionó como capaz de saltar hasta dos metros y correr a una velocidad de 12,66 metros por segundo, más rápido que el ritmo promedio del récord mundial de Usain Bolt en los 100 metros, si pudiera mantener esa velocidad durante toda la prueba.

Personas pasean robots durante la World Robot Conference en Beijing, China. Foto: Andrés Martinez Casares/EFE.

La empresa ya había llamado la atención durante la gala anual del Festival de Primavera de China con unos hábiles robots vestidos con chalecos tradicionales que practicaban kung fu y saltaban sobre las mesas.

Conferencia Mundial en Pekín

La oferta pública inicial de Unitree coincidió con el día de apertura de la Conferencia Mundial de Robótica en Pekín, donde el stand de la empresa fue invadido por docenas de visitantes y periodistas.

Muchos se tomaban selfis con un Unitree GD01 de tres metros de altura, un imponente robot montable que, según la tecnológica, puede alternar entre los modos bípedo y cuadrúpedo.

A su izquierda, un pequeño humanoide devolvía servicios de ping-pong a un empleado de Unitree, que lamentó que el robot no pueda aún atrapar la pelota.

Al otro lado de la vitrina, ocho robots bailaban al ritmo de la canción pop china de los años 90 "Lovebird".

La aplicación comercial de este tipo de artefactos sigue siendo limitada, ya que la mayoría se utiliza para investigación o exhibición.

Robots humanoides pelean en el stand de Unitree, durante una conferencia. Foto: Andrés Martinez Casares/EFE.

"Entrenar el cerebro de un robot es una tarea muy difícil"

Los expertos afirman que el "santo grial" de la industria, es decir la creación de máquinas capaces de reaccionar de manera independiente ante cualquier situación de la vida real, aún está muy lejos para cualquier empresa.

"Entrenar el 'cerebro' (de un robot) es una tarea muy difícil", dijo a la AFP Zhu Tianle, ingeniero de la primera escuela de robótica de China, en Hangzhou. "Aunque hemos alcanzado un cierto nivel de pericia técnica, lograr que los robots comprendan el mundo sigue siendo un desafío global".

AFP