Capilla rodante recorrerá distintas ferias de Malvín

Observando las ferias vecinales que se celebraban en el barrio todas las semanas, a Omar Franca, sacerdote de la Parroquia Santa Bernardita ubicada en Malvín Nuevo, se le ocurrió una original idea: al igual que sucede con los carritos que venden quesos, fiambres y pescados, se propuso crear una capilla móvil que fuera también parte de la oferta de la feria.

El objetivo, según cuenta Franca, es hacer presente la iglesia en las ferias, dándole la posibilidad a la gente que suba a la capilla y tenga unos instantes de tranquilidad y reflexión.



La realización de la capilla llevó cerca de dos meses y medio de construcción. Primero se debió comprar el vehículo y luego hacerle las adaptaciones para convertirla en una capilla “móvil”, para lo cual se instaló en la parte de atrás de la caja, una escalera para que todo aquel que quiera pueda subir con seguridad.



A su vez, en el interior, se colocaron imágenes religiosas, una Biblia, libros de oración y dos sillas, donde las personas se pueden sentar a reflexionar, estar unos momentos en paz y aprovechar para orar o meditar. Habrá, también, música religiosa en el interior, intentando recrear lo más posible el ambiente que habría dentro de una iglesia. Aquellos que quieran, tendrán la posibilidad de hablar con el sacerdote que estará en la cabina del conductor. “Puede subir cualquier persona y sentarse en el asiento del acompañante y dialogar conmigo, ya sea para confesarse o para recibir cualquier asesoramiento espiritual que precise”, explicó Franca.



La cabina cuenta también con un circuito cerrado de televisión que permite ver lo que acontece atrás, mientras que la capilla tiene un cortinado que no deja ver hacia adentro, pero sin producir una sensación de encierro. “Le da una cierta intimidad al que está adentro. Tiene dos ventanas laterales adelante que brinda luz al interior”, explicó el sacerdote.



El interior de la capilla móvil sólo ha sido visto por el sacerdote, ya que la idea es que el resto de los vecinos puedan conocerla el día de la inauguración que será el 4 de agosto, a las 12:00 horas. Se trata del día de la fiesta de San Juan María Vianney, el patrono de todos los párrocos y sacerdotes del mundo. Ese día, según adelantó Franca, también se inaugurará el campanario que será colocado sobre unos rieles que datan de 1906 y que hasta hace poco estaban aún en un tramo de Avenida Italia, frente a la parroquia.



A partir del 4 de agosto, ya empezarán a llevar la capilla a las ferias locales que serán: la feria ubicada en la calle Aceguá, la de Dalmiro Costa y la tercera será la de la calle Santiago de Anca.

Acercarse.

Según explicó el sacerdote, muchas de las personas que van a la feria a hacer sus compras cotidianas, son gente que muchas veces no va a las misas por distintas razones: en el caso de las personas mayores, por ejemplo, ocurre por miedo a la inseguridad. En otros casos está la indiferencia hacia lo religioso, algo que golpea a todas las iglesias.



“La prueba está que hay parroquias que tenían misa los domingos de tarde y la han suprimido porque la gente no va. Pero nosotros tratamos de hacer las cosas al revés: ir a buscar a la gente y no que la gente venga a la parroquia”, dijo Margot, quien trabaja en la iglesia Santa Bernardita.



En la misma línea, el sacerdote afirmó: “Tenemos mucha expectativa de que muchos vecinos que tal vez no vienen a la iglesia, pero son creyentes y católicos, puedan sentir que la iglesia se les acerca a través de esta capilla rodante”.