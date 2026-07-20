Buscan a “Piti”, una boa de más de tres metros que se escapó de una terraza en Argentina

Una familia del barrio de Colegiales, en Buenos Aires, Argentina, busca con urgencia a “Piti”, una boa de más de tres metros de largo que se perdió el jueves por la tarde luego de salir por la terraza de su vivienda. El operativo de búsqueda se focaliza, por ahora, en la zona comprendida entre las calles Céspedes y Zapiola, donde fue vista por última vez.

En los avisos difundidos para localizarla, sus dueños señalaron que el animal es manso, está habituado al contacto con personas y se encuentra castrado. La aclaración apunta a evitar reacciones de miedo en la vía pública y a facilitar un rescate seguro, sin poner en riesgo al ejemplar.

La familia dueña de la boa precisó que el reptil “desapareció el jueves alrededor de las 16”. “Responde a su nombre", precisaron. Y añadieron: “La tenemos desde hace muchos años, desde que medía dos metros”. También remarcaron que “los vecinos la conocen y no la vieron”.

Sobre sus características, los dueños detallaron que la serpiente “mide más de tres metros”, tiene “colores cálidos, tonos marrones, dorados y verdes” y que solía permanecer en la terraza de la vivienda. “Habitualmente tomaba sol ahí, por eso creemos que no fue muy lejos”, indicaron. Además, señalaron que, en las últimas semanas, la habían notado “decaída y apática”.

La familia aclaró que la boa “no es agresiva” y se mostró preocupada ya que el animal se mantenía en el domicilio desde hacía años y contaba con su terrario. Asimismo, solicitaron que no provoquen ninguna acción contra el reptil.

Ejemplar de una boa. Foto: Canva.

En Argentina la tenencia de animales silvestres está regulada por la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna. Este reglamento establece que la tenencia de una boa constrictora es ilegal. Solo permite tener una especie exótica y en cautiverio, siempre que provenga de un criadero autorizado y los dueños cuenten con toda la documentación oficial que acredite su origen.

Datos sobre las boas constrictoras

Las boas son grandes serpientes no venenosas famosas por su técnica de caza: la constricción (envuelven a su presa y la aprietan hasta asfixiarla).

Habitan en climas tropicales y subtropicales de América. Aparece desde el norte de México hasta el sur del continente, según Animal Diversity Web (ADW), una enciclopedia en línea mantenida por el Museo de Zoología de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos.

En Sudamérica, suelen encontrarse especialmente en el norte de la Argentina, en Bolivia, en Perú y en algunas zonas de Chile. Pueden observarse también boas constrictoras en varios lugares de Brasil y en islas de las costas del Pacífico y del Caribe.

Boa constrictor. Foto: Unsplash

De acuerdo con el Instituto Butantan, la boa es carnívora y su dieta consiste en pequeños mamíferos, incluidos murciélagos, pero también aves.

Este reptil es solitario y solo se relaciona con otros para aparearse. Es de hábitos principalmente nocturnos y vive en el suelo, aunque ocasionalmente trepa árboles bajos y arbustos para cazar pequeños vertebrados —sobre todo anfibios y lagartos—.

Con información de La Nación/GDA