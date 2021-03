AstraZeneca: la OMS asegura que no hay razón para dejar de vacunar con ella

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La vacuna contra el COVID-19, creada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, fue noticia ayer, cuando cuatro países de Europa anunciaron la suspensión de su uso.

Dinamarca, Noruega, Italia e Islandia suspendieron el uso de la vacuna, tras informes de la formación de coágulos de sangre en personas inoculadas. Por otro lado, Austria dejó de usar un lote de estas vacunas mientras se investiga una muerte por trastornos de la coagulación y una enfermedad por una embolia pulmonar.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este viernes que "no hay razón para no utilizar" la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca.



"Sí, deberíamos continuar utilizando la vacuna de AstraZeneca", "no hay razón para no utilizarla", declaró Margaret Harris, una vocera de la OMS este viernes en un punto de prensa de la ONU en Ginebra.

No obstante, un comité asesor de expertos de la OMS está analizando en la actualidad la vacuna.



Harris comunicó esta investigación e informó que se trata de una "vacuna excelente" y que no se ha demostrado ninguna relación causal entre la fórmula y los reportes de coágulos sanguíneos.