Así es la vida de Kashe Quest, la niña que a los dos años igualó el coeficiente intelectual de Albert Einstein

En el año 2021, el mundo puso sus ojos sobre Kashe Quest, una niña estadounidense que desafiaba todos los parámetros convencionales del desarrollo infantil. Con tan solo dos años de edad, la pequeña alcanzó un hito que cautivó a especialistas y al público general: obtuvo una puntuación de 146 puntos en una evaluación estandarizada de inteligencia.

Esta cifra, que la coloca en el 2% superior de la población mundial, resulta comparable a los registros atribuidos históricamente a figuras de la ciencia universal como Albert Einstein. Su ingreso a Mensa, la prestigiosa organización internacional que nuclea a personas con altas capacidades cognitivas, la consagró como la integrante más joven en la historia de la entidad, un logro que despertó interrogantes sobre el potencial ilimitado de la mente humana a edades tempranas.

La singularidad de Kashe fue detectada inicialmente por su madre, Sukhjit Athwal, una educadora con especialización en desarrollo infantil. Según los registros familiares, cuando la niña apenas tenía 17 meses de vida, ya demostraba una fluidez inusual para reconocer el alfabeto completo, además de identificar con precisión números, colores y diversas figuras geométricas. Este comportamiento, lejos de ser un hecho aislado o una mera cuestión de memoria técnica, evidenciaba una capacidad de abstracción y procesamiento veloz. El pediatra de cabecera, al observar estos indicadores, recomendó a la familia documentar exhaustivamente el progreso mediante material audiovisual y escritos formales.

El padre de la menor, Devon Quest, detalló en aquel momento el motor interno que movía a su hija hacia el aprendizaje constante. “Si hay algo que no sabe, quiere saber qué es y cómo funciona. En cuanto lo aprende, empieza a aplicarlo”, señaló durante una entrevista sobre el proceso de descubrimiento de las facultades de la pequeña. Tras una evaluación profesional que analizó variables complejas como la memoria receptiva, el razonamiento lógico, la resolución de problemas complejos y el procesamiento cognitivo, se confirmó que el coeficiente de Kashe superaba ampliamente el promedio estadounidense, que se sitúa en torno a los 98 puntos.

Hoy, con seis años cumplidos, la vida de Kashe tomó una dirección centrada en la personalización educativa. Para evitar las limitaciones del sistema tradicional, la menor asiste a The Modern Schoolhouse, una institución fundada por su propia madre en 2020. El proyecto educativo, nacido como respuesta a la necesidad de crear un entorno que acompañara el ritmo de aprendizaje de su hija, prioriza la enseñanza adaptada a las necesidades individuales.

Kashe Quest, la niña que a los dos años igualó el coeficiente intelectual de Albert Einstein. Instagram: @kashequest.

A pesar de la fama que la rodea, sus padres manifestaron un compromiso inquebrantable con preservar una infancia equilibrada para ella. La niña divide sus jornadas entre estudios, la exploración en su inmensa biblioteca personal y una variada gama de actividades extracurriculares que incluyen la cocina, la repostería y la práctica deportiva del tenis, donde actualmente compite en torneos infantiles.

El objetivo de su familia sigue claro: nutrir su curiosidad intelectual sin descuidar el juego y la formación integral, elementos que consideran fundamentales para su bienestar futuro.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA

La Nación/GDA