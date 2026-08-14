Abandonó Chile en 1998, rumbo a su casa en el Reino Unido, sin usar un medio de transporte: le faltan 900 km

El exmiembro del Ejército Británico, Karl Bushby, se acerca a su meta en una travesía que se extendió una década más de lo que él esperaba. El aventurero salió desde Punta Arenas, Chile, en 1998 buscando regresar a su casa en Hull, Inglaterra, respetando dos condiciones: no utilizar ningún medio de transporte y no volver a casa hasta llegar a pie.

Bushby esperaba que su recorrido se completara en 12 años. Sin embargo, 28 años después y con más de 49.110 km caminados, recién se comienza a acercar a su destino. Su determinación llegó al punto de advertirles a sus familiares que no regresaría al Reino Unido ni siquiera ante la muerte de un ser querido, según La Nación (GDA). Mantener ese compromiso durante tantos años le exigió una enorme resistencia para afrontar desafíos físicos y mentales extremos.

El recorrido de Karl Burshby desde Chile hasta el Reino Unido

La travesía de Bushby se inició en Chile y, desde entonces, atravesó 28 países y vivió algunos de los eventos más trascendentales de la historia reciente, como la celebración de un nuevo milenio, la creación de las redes sociales, la crisis financiera del 2008 o la pandemia del covid-19. Su viaje consistió en cruzar el continente americano antes de continuar por Rusia y recorrer extensas zonas de Asia.

Ahora encara la última etapa de su desafío y avanza hacia el Reino Unido, aunque advirtió que “tal vez tenga que nadar por el canal de la Mancha” para completar el recorrido. Todavía le quedan unos 900 km para alcanzar su objetivo.

Pero para llegar hasta este punto, primero tuvo que afrontar retos peligrosos, como cruzar el estrecho de Bering, que separa a Alaska de Rusia, caminando sobre el hielo durante la época más fría del año.

En parte, su odisea se extendió mucho más de lo que tenía proyectado debido a la pandemia desatada en 2020. Debido a problemas de papeleo y regulaciones por la pandemia, debió permanecer en Asia más de lo esperado.

En 2024, Bushby debía continuar desde Kazajistán hacia Europa sin utilizar medios de transporte, pero descartó atravesar Rusia o Irán por considerarlos demasiado peligrosos, según TN. Por eso, optó por recorrer a nado 299 kilómetros del mar Caspio hasta llegar a Azerbaiyán. El británico completó la travesía en 31 días y solo recurrió a una embarcación para descansar.

Karl Bushby cruzando por un desierto, uno de los trechos adversos que tuvo que recorrer en su Expedición Goliat. Foto: @bushby3000.

Entre otras adversidades a las que tuvo que enfrentarse, el británico tuvo que pasar por una zona de guerra y, en otro momento, evitó el ataque de un oso polar.

El desafío que le queda por enfrentar

Su cercano regreso al Reino Unido pondrá fin a una de las odiseas de resistencia y perseverancia más extraordinarias de la época moderna. Bushby bromeó con que “probablemente no tardará mucho en darse cuenta de lo caro que está todo hoy en día”. Según las estimaciones, podría estar de vuelta en casa y tomando una taza de té antes de que termine este 2026.

Sin embargo, todavía le queda una piedra en el camino por sortear: cruzar el Canal de la Mancha sin usar transporte para pasar de Francia a Inglaterra.

Su primera alternativa es obtener un permiso para caminar por el túnel de servicio del Eurotúnel que une a las dos ciudades, según TN. Si no lo consigue, tendrá que cruzar el Canal de la Mancha nadando, lo que implica un recorrido de más de 33 km.

El mensaje de Karl Bushby al mundo

El protagonista de la Expedición Goliat dialogó con CBS News, y durante la entrevista compartió una reflexión en base a las lecciones que aprendió con este viaje: “No tengan miedo, levántense del sillón, salgan de la cama, háganlo realidad. Ese primer paso abrirá un mundo de posibilidades y oportunidades, así que no tengan miedo”.

Karl Bushby, en una zona con clima frío. Foto: @bushby3000.

Los países recorridos por Karl Bushby son:

