"La Voz Uruguay" ya presentó a todos sus jurados: Agustín Casanova completa el cuadro

La Voz Uruguay ya definió su jurado. Tal como lo había adelantado TV Show, Agustín Casanova fue anunciado como el cuarto y último coach de cara a la primera temporada del reality que hará Canal 10.

Con el líder de Márama se completa el cuadro que ya contaba con Ruben Rada, Valeria Lynch (el formato exige una presencia internacional) y Lucas Sugo. Ellos liderarán los equipos que competirán en la pantalla en 2022.

El anuncio de la presencia de Casanova se hizo este martes en Subrayado. Se trata de una figura que a esta altura ya es una cara más del canal uruguayo, con sus partipaciones en las dos temporadas de Got Talent Uruguay, donde integró el jurado con María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Orlando Petinatti.



La noticia llega al cantante a poco después de que se confirmara el regreso a los escenarios de Márama, la banda de cumbia pop con la que abrazó el éxito en la última década. El grupo se presentará en diciembre en doble fecha en el Antel Arena.

"Es una noticia importante y muy alegre para mí. Prometo que voy a darlo absolutamente todo", escribió Casanova en su cuenta de Instagram tras conocerse la noticia.



Uno de los comentarios que recibió fue el de Natalia Oreiro, conductora de Got Talent y quien suena con fuerza para liderar también La Voz. A los emojis de aplauso que le dejó la actriz en el posteo, Casanova respondió: "No te preocupes que no te voy a abandonar".

Los castings de La Voz Uruguay ya empezaron y Max Capote está a cargo de la producción musical del ciclo. Falta por anunciarse quién se encargará de la conducción y, claro, la fecha de estreno.