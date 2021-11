Tensión en "Bake Off Uruguay": Participante increpó al jurado y amenazó con renunciar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tensión está al rojo vivo en Bake Off Uruguay. Y no es porque los pasteleros amateur debieron cocinar en la última jornada una red velvet y peras al vino tinto, sino porque los seis participantes que estaban en la competencia deben competir ahora en igualdad de condiciones con otros cuatro que habían sido eliminados y regresaron tras una instancia de repechaje.



"Que entren cuatro a la competencia de nuevo fue retroceder", indicó Marcos sobre las reincorporaciones de Guillermo, Ofelia, Juan Pablo y Jimena al reality show de pastelería. Esta fue apenas la primera demostración de incomodidad que dio el médico oriundo de San José en esta fecha.

Sobre el final del desafío técnico en el que debían realizar peras al vino tinto y un crumble con crema batida, el plato de Marcos fue seleccionado por el jurado como el peor entre todos. "No estaba cortada la base (de la pera) y la salsa estaba bastante espesa", argumentaron los especialistas Jean Paul Bondoux, Steffi Rauhut y Sofía Muñoz sobre esa decisión.

Apenas el jurado finalizó sus comentarios, Marcos estalló. "No entendí la devolución", los increpó. Para bajar la tensión, Sofía explicó que están "hilando re fino" a la hora de elegir los platos. Pero la justificación no fue suficiente para Marcos que insistió: "Igual, no entendí". "Bien", lo cortó en seco la jurado.

Tras el intercambio, al participante se le transformó la cara y se mostró de muy mal humor al punto de confiarle a sus compañeros que tenía ganas de abandonar la competencia en el medio de la grabación. "Me voy, no voy a hacer el desafío creativo. Te juro que me voy porque las injusticias no las banco", le expresaba a su compañera Jimena, quien intentó contenerlo invitándolo a dar un paseo por los jardines de Jacksonville.

"Llegué a estar entre los seis mejores, y ahora que hay 10 estoy en el décimo lugar", lamentó Marcos en alusión a al repechaje de la semana anterior. El participante no se contuvo y se siguió quejando mientras el jurado avanzaba en las devoluciones de sus compañeros. "Estoy de muy mal humor. Me enoja la injusticia", repetía.

En contraposición a Marcos, el participante que se notaba exultante con el reingreso de excompañeros fue Antonio. El concursante que se coronó en más oportunidades como el pastelero estrella se mostró muy cerca de Juan Pablo, quien había sido eliminado en la primera emisión del certamen y regresó la semana anterior.

Juan Pablo tuvo inconvenientes con la reducción de vino tinto, pero pudo resolverlos gracias a que Antonio acudió en su ayuda. "Estoy súper contento porque entró gente que yo quiero mucho y no tuvo la oportunidad de demostrar lo que sabe", explicó este último.

La definición.

Marcos, quien fue el protagonista de esta emisión de Bake Off Uruguay por su enojo con el jurado, quedó a un paso de la eliminación junto a Guillermo, recordado por su perturbadora torta con forma de cementerio.

Luego de una mala experiencia en el desafío técnico, Marcos y Guillermo no tuvieron mejor suerte en el creativo. En esa etapa Marcos realizó una red velvet de pomelo que entregó estropeada luego de un accidente, y Guillermo preparó una de jengibre que fue criticada por no tener color rojo, una condición sine qua non en este desafío.

Antes de la definición, Marcos pidió disculpas "porque en unas actitudes pude haber estado enojado y haber sido hasta irrespetuoso". "No quiero quedar como el personaje enojón", enfatizó.

Finalmente, el veredicto del jurado sentenció que sea Guillermo Chocho el participante eliminado y que Marcos siga en competencia. "Quiero agradecer, estoy muy contento", se despidió el histriónico participante. Por otra parte, Micaela fue seleccionada como la mejor pastelera de la jornada.