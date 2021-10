"Bake Off Uruguay": emocionante repechaje marcó el regreso de cuatro participantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bake off Uruguay vivió una emocionante capiítulo este miércoles en su jornada de repechaje. Seis participantes que habían sido eliminados en instancias anteriores compitieron por el reenganche en la competencia y fueron cuatro los seleccionados para volver: Juan Pablo Rocha, Jimena Pereda, Guillermo Chocho y Ofelia Placeres.

La conductora Annasofía Facello anunció en el comienzo que el capítulo estaría dedicado al repechaje por lo que les dio descanso a los seis competidores que venían en carrera.

Al igual que en las demás galas, los participantes del repechaje debieron realizar un desafío técnico y uno creativo. Para el primero, los pasteleros tuvieron que realizar una réplica exacta del postre de tres lingotes "Ópera". Esta preparación resultó especialmente desafiante y no faltaron las escenas de pánico.

Ofelia, por ejemplo, estuvo a punto de tirar la toalla. “Me bloqueé, no me salían las cosas y no podía reaccionar”, dijo. En ese instante, Annasofía y Yennifer se acercaron para ayudarla y, con gran aliento, pudo salir adelante.

Una vez finalizadas las preparaciones, los concursantes eligieron al primer ganador del repechaje: se trató de Juan Pablo Rocha, el primero de los eliminados de Bake Off Uruguay.

Para el desafío creativo, la consigna era preparar una "torta ajedrez". Natalie Nannariello se quejó del poco tiempo (una hora y media) que tenían para la preparación.

Luego de juzgar los postres, el jurado y Annasofía Facello anunciaron a los tres concursantes que siguen en carrera. Jimena Pereda, con un excelente desempeño en los dos desafíos, fue la primera seleccionada.

Ofelia y Guillermo fueron los otros dos competidores que regresaron a la competencia, por lo que ahora el número de concursantes se amplió a 10.