"Solo imágenes oficiales"; polémica porque Presidencia impide a los canales hacer tomas del Consejo de Ministros

Los periodistas Nicolás González Keusseian, Patricia Martín y Miguel Nogueira dieron cuenta en Informativo Carve (850 AM) de nuevas disposiciones del equipo de comunicación de Presidencia de la República que impiden a los camarógrafos y fotógrafos la toma de imágenes propias en los Consejos de Ministros. La medida, según dijeron, responde a una búsqueda por "mejorar la imagen del presidente".

El caso fue traído al estudio de Informativo Carve por González Keusseian. "Se está impidiendo a los camarógrafos de los canales ingresar a hacer tomas durante los Consejos de Ministros. Se manda una plancha de imágenes a los medios desde Casa de Gobierno", dijo, aunque añadió que la prohibición tuvo una excepción cuando la reunión del Ejecutivo se desarrolló en la sociedad criolla Elías Regules.

"Solo imágenes oficiales", complementó Nogueira. Patricia Martín recordó que durante administraciones anteriores, la tradición indicaba que cada camarógrafo podría ingresar durante un lapso predeterminado de tiempo a hacer tomas (sin audio) y de esa forma, los informativos ilustraban luego sus respectivos informes.

Presidente Yamandú Orsi encabezó el último Consejo de Ministros del 2025. Foto: Camilo dos Santos/Presidencia de la República.

En la actualidad. el material es recabado solo por cámaras oficiales para luego ser distribuido a los medios de comunicación. La medida alcanza también a los fotógrafos de los medios gráficos, quienes tampoco pueden ingresar a las reuniones de los secretarios de Estado con el presidente.

De acuerdo a González Keusseian, la decisión responde a una estrategia para “cuidar más” la imagen del presidente Yamandú Orsi, en un contexto de preocupación oficial por los niveles de aprobación que reflejan distintas encuestas.

La intención, señaló, es proyectar un perfil más controlado del mandatario, evitando situaciones imprevistas o imágenes que no estén alineadas con el mensaje que se quiere transmitir a nivel gubernamental. Esto explicaría también los cambios en la comunicación de la agenda de Yamandú Orsi. Se buscaría evitar que el presidente se enfrente a situaciones imprevistas delante de las cámaras.

"No quieren sorpresas, no quieren, por ejemplo, que el presidente se encuentre en una ida a una escuela pública y que pueda ser interceptado o cuestionado por algún dirigente sindical o un reclamo que ellos no puedan controlar", dijo González Keusseian.

Yamandú Orsi y Gonzalo Civila en conferencia de prensa Foto: Leonardo Mainé

Este cambio se inscribe en una política de comunicación más amplia que, desde marzo, apunta a reforzar la presencia del gobierno en los medios. Según relataron periodistas, los ministerios comenzaron a intensificar el contacto con los periodistas para difundir logros y actividades de gestión, con un aumento en los ofrecimientos de entrevistas y contenidos.

La estrategia también tiene correlato en la interna del oficialismo. Dentro del Frente Amplio surgieron cuestionamientos hacia el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, a quien algunos sectores reclaman mayor visibilidad y resultados, especialmente frente a la problemática de las personas en situación de calle.

En el análisis del tema, se evocaron modelos de comunicación de gobiernos anteriores. Nogueira mencionó los antiguos “acuerdos ministeriales” de las décadas de 1980 y 1990, que permitían un contacto frecuente entre ministros y prensa. En tanto, González Keusseian valoró la experiencia de los Consejos de Ministros abiertos impulsados por Tabaré Vázquez, que favorecían una mayor exposición pública de la gestión.

Desde el periodismo, también surgieron reparos sobre la creciente iniciativa oficial para instalar temas en agenda. Martín advirtió sobre el cambio en la dinámica de acceso a las fuentes: “Una cosa es que el periodista busque al jerarca por un tema y otra es cuando te empiezan a ofrecer contenidos y manejar la agenda”.