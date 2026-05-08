¿Por qué la transmisión de TV del partido Platense - Peñarol no contó con comentarista uruguayo?

La transmisión televisiva del empate entre Peñarol y Platense por la Copa Libertadores de América dejó un detalle llamativo para los televidentes uruguayos: la ausencia de un comentarista local en la cobertura de ESPN y Disney+.

A diferencia de otras presentaciones internacionales de equipos uruguayos, la cadena deportiva no convocó en esta oportunidad a Sebastián Giovanelli, periodista que suele integrar las transmisiones de este tipo de encuentros para el público de Uruguay.

Para el partido disputado este jueves en el estadio Estadio Ciudad de Vicente López, ESPN armó una cobertura íntegramente argentina con Juan Pablo Marrón en relatos, Marcelo Espina en comentarios y Florencia Romero junto a Stefanía Casero desde el campo de juego.

Sebastián Giovanelli Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Según fuentes de la cadena, la explicación detrás de esta decisión responde a una cuestión operativa y técnica. En esta ocasión, la señal realizó la transmisión de manera centralizada directamente desde la cancha de Platense, por lo que optó por utilizar periodistas argentinos presentes en la cabina y en el estadio.

En otros encuentros internacionales, especialmente cuando juegan clubes uruguayos, las transmisiones suelen hacerse bajo el formato “off tube”: relator y comentarista trabajan desde estudios centrales, muchas veces ubicados en distintos países y sin estar físicamente en el escenario del partido. Ese esquema facilita la incorporación de voces uruguayas para personalizar la emisión destinada al mercado local.

Esta vez, al priorizar una cobertura montada completamente desde Buenos Aires, la cadena dejó de lado esa lógica regionalizada y presentó una alineación periodística exclusivamente argentina para un partido clave del aurinegro en la Libertadores.

