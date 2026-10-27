"No sé qué experiencia tendrás vos con el sexo": divertido y picante cruce de Luciano Cáceres y Victoria Rodríguez

El actor argentino Luciano Cáceres sorprendió a Victoria Rodríguez durante su visita a Punto de encuentro, el ciclo que la comunicadora conduce en Radio Universal. El artista llegó para hablar de la película Carne, terminó compartiendo una historia íntima sobre sus orígenes que dejó desconcertada a la también conductora de Esta boca es mía, de Teledoce.

En medio de una conversación distendida, Cáceres reveló que había sido concebido literalmente sobre el escenario de un teatro, donde vivía su padre. La confesión despertó la imaginación de Rodríguez, quien reaccionó con una expresión que dio pie a un divertido intercambio.

"¡Horrible eso que estás contando!", exclamó la periodista, sorprendida por las circunstancias del relato.

"¿Cómo horrible? ¡Es un acto de amor! No sé qué experiencia tendrás vos del sexo", respondió Cáceres entre risas.

Rodríguez aclaró enseguida que había imaginado una situación bastante más escandalosa: que el encuentro íntimo se hubiera producido durante una función teatral, frente al público o bordeando una situación de abuso.

Luciano Cáceres. Foto: Difusión.

"No, no, no. Sin público y sin cobrar entrada", bromeó el actor, provocando nuevas risas.

Detrás de la anécdota había una historia mucho más profunda. Cáceres contó que sus padres se conocieron cuando ambos estaban casados con otras personas y que su nacimiento fue fruto de una relación que desafió las convenciones de la época. "Mi papá dormía en el escenario, sacaba los colchones de abajo. Mi papá estaba casado con la mamá de mi hermano más grande y mi vieja estaba casada con un ingeniero", relató.

Según explicó, su madre quedó embarazada y durante cinco meses continuó conviviendo con su entonces esposo, hasta que decidió contarle la verdad. "En un momento le dijo: 'No es tuyo'. Y se unieron mis viejos ahí. Fue hermoso, una historia de amor preciosa de mis papás", recordó.

Rodríguez destacó la valentía de la pareja, teniendo en cuenta el contexto social en el que ocurrió aquella historia.

"Valiente para esa época, porque imaginate, se dividieron las dos familias, fue todo un lío. Pero bueno, fruto de ese amor prohibido acá estoy, y concebido en un escenario", expresó el actor.

Cáceres considera que aquella circunstancia marcó de alguna manera su destino profesional. "De los seis hermanos soy el único que es actor", señaló.

Lo más sorprendente es que recién conoció la historia a los 16 años y de manera completamente accidental. Durante un cumpleaños al que había asistido sin conocer prácticamente a nadie, se encontró con una prima que, al enterarse de que estaba haciendo teatro, le comentó con total naturalidad que su vocación parecía lógica porque había sido concebido sobre un escenario.

Desconcertado, el joven esperó hasta la mañana siguiente para interrogar a su madre. "Le digo: 'Mamá, ¿es verdad que con papá...?' Sí. '¿Es verdad que estabas casada con un ingeniero?' Sí. '¿Es verdad que papá todavía estaba con la mamá de mi hermano más grande?' Sí", reconstruyó.

La conversación todavía reservaba otro capítulo inesperado. Cáceres contó que cuando tenía 41 años apareció un hombre que aseguraba ser su verdadero padre. Era el ingeniero con quien su madre estaba casada en aquellos momentos.

El actor decidió despejar cualquier duda mediante una prueba genética. "Le dije: 'Mirá, nos hacemos un ADN. Si pasa algo, sí; si no, no me interesa nada de vos'". El resultado descartó la paternidad, con un 0% de probabilidad, según relató. "Yo siempre busqué la verdad, señores", comentó.

A esa altura, Rodríguez no podía ocultar su asombro ante una sucesión de revelaciones que parecían sacadas de una ficción. "Parece guionada tu historia", observó la conductora.

Cuando finalmente intentaron retomar el motivo original de la entrevista, la periodista sintetizó con humor lo que acababan de vivir: "Pero acabamos de vivir otra película. Es como que fui al cine".