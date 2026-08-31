Cambio para la primera mañana de "Desayunos informales": el anuncio de Nicolás Batalla que modifica su llegada

Desayunos informales, primera mañana, la revista periodística matinal de Canal 12, amplió su llegada y desde este lunes también se emite en simultáneo por Diamante FM (98.7).

El programa conducido por Nicolás Batalla, con el panel periodístico de Leonardo Haberkorn, Paula Scorza y Diego Zas, puede escucharse por la emisora entre las 8:00 y las 10:00, en paralelo con su emisión televisiva por Teledoce.

La incorporación lleva a la radio el audio de las entrevistas, informes, análisis y debates que forman parte habitualmente del ciclo televisivo.

Batalla fue el encargado de anunciar oficialmente la novedad a través de su cuenta de X. “A partir de este lunes, la primera mañana de @desayunos12 irá en simultáneo por Diamante FM en la 98.7”, escribió el periodista.

De esta manera, Desayunos informales suma una nueva plataforma para sus contenidos y se incorpora a una tendencia que viene creciendo en los medios uruguayos: la llegada de programas periodísticos o informativos en vivo de televisión a las frecuencias radiales.

La frontera entre ambos medios se ha vuelto cada vez más permeable, especialmente para los espacios periodísticos y en vivo, cuyos contenidos pueden adaptarse con facilidad al formato exclusivamente sonoro.

Otros informativos de la televisión abierta uruguaya ya recorrieron ese camino. Subrayado, de Canal 10, también tiene presencia en Radio Carve; Telemundo, de Canal 12, se escucha a través de Océano FM; mientras que Telenoche, de Canal 4, integra la programación de Metrópolis FM.

Ahora es Desayunos informales el que se suma a esa modalidad. Con su desembarco en Diamante FM, el ciclo conducido por Nicolás Batalla extiende a la radio su propuesta informativa de primera hora de la mañana y amplía las posibilidades para que su audiencia pueda seguir sus contenidos más allá de la pantalla.