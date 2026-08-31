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Cambio para la primera mañana de "Desayunos informales": el anuncio de Nicolás Batalla que modifica su llegada

Desayunos informales amplía su alcance: la primera mañana de Canal 12, conducida por Nicolás Batalla, se emite ahora en simultáneo por Diamante FM (98.7), de 8:00 a 10:00.

El País
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31/08/2026, 15:09
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Nicolás Batalla.
Foto: Canal 12.

Desayunos informales, primera mañana, la revista periodística matinal de Canal 12, amplió su llegada y desde este lunes también se emite en simultáneo por Diamante FM (98.7).

El programa conducido por Nicolás Batalla, con el panel periodístico de Leonardo Haberkorn, Paula Scorza y Diego Zas, puede escucharse por la emisora entre las 8:00 y las 10:00, en paralelo con su emisión televisiva por Teledoce.

La incorporación lleva a la radio el audio de las entrevistas, informes, análisis y debates que forman parte habitualmente del ciclo televisivo.

Batalla fue el encargado de anunciar oficialmente la novedad a través de su cuenta de X. “A partir de este lunes, la primera mañana de @desayunos12 irá en simultáneo por Diamante FM en la 98.7”, escribió el periodista.

De esta manera, Desayunos informales suma una nueva plataforma para sus contenidos y se incorpora a una tendencia que viene creciendo en los medios uruguayos: la llegada de programas periodísticos o informativos en vivo de televisión a las frecuencias radiales.

La frontera entre ambos medios se ha vuelto cada vez más permeable, especialmente para los espacios periodísticos y en vivo, cuyos contenidos pueden adaptarse con facilidad al formato exclusivamente sonoro.

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Otros informativos de la televisión abierta uruguaya ya recorrieron ese camino. Subrayado, de Canal 10, también tiene presencia en Radio Carve; Telemundo, de Canal 12, se escucha a través de Océano FM; mientras que Telenoche, de Canal 4, integra la programación de Metrópolis FM.

Ahora es Desayunos informales el que se suma a esa modalidad. Con su desembarco en Diamante FM, el ciclo conducido por Nicolás Batalla extiende a la radio su propuesta informativa de primera hora de la mañana y amplía las posibilidades para que su audiencia pueda seguir sus contenidos más allá de la pantalla.

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