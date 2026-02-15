Tablados para hoy 15 de febrero de 2026: programación completa para este domingo y qué va al Teatro de Verano
Sigue la competencia de cara a la Liguilla en el Teatro de Verano, con dos murgas, un lubolo y un parodista. Además, hay variedad de tablados por los barrios para palpitar la fiesta popular.
El fin de semana largo no sirve de excusa y el Concurso Oficial en el Teatro de Verano continúa su carril, si las condiciones climáticas lo habilitan, en un Carnaval marcado por las escasas suspensiones. Abre un lubolo, le siguen dos murgas y un conjunto de parodistas, que promete sorpresas. Además, hay distintos escenarios populares y comerciales donde poder disfrutar de la fiesta, entre purpurina, brillos y entretenimiento.
A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.
La etapa del Concurso de Carnaval de hoy
CONCURSO OFICIAL
Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.
Etapa 7 de la segunda rueda:
- Integración (sociedad de negros y lubolos)
- A la Bartola (murga)
- Queso magro (murga)
- Adams (parodistas)
Desde $ 320, en venta en Abitab.
Todos los tablados para hoy
1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Madame Gótica, Don Bochinche y Cía, Curtidores de Hongos, Falta y Resto, Sociedad Anónima, La Trasnochada.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.
CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Gente Grande, Herencia Ancestral, Doña Bastarda, Los Muchachos, Patos Cabreros.
Desde $ 200, Redtickets.
MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
Doña Bastarda, Cayó la Cabra, Los Chobys, Un Título Viejo, La Nueva Milonga.
Redtickets, desde $ 165.
TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
La Margarita, Caballeros, La Gran Muñeca, Falta y Resto.
Redtickets, desde $ 170.
TEATRO MOVIE
L. A. de Herrera 1290, Montevideo Shopping. Desde las 20.00.
La Gran Muñeca, Patos Cabreros, Madame Gótica, La Nueva Milonga.
Desde $ 300, en la web.
VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
Géminis, Cayó la Cabra, Social Club, La Nueva Milonga, Patos Cabreros, Curtidores de Hongos, Los Diablos Verdes.
Desde $ 450. Hay promociones.
ANFITEATRO CANARIO LUNA.
Larrañaga y Serrato. A las 20.
Los Rolin, Los Diablos Verdes, Los Muchachos, Don Bochinche y Cía.
Redtickets, $ 130.
ALMACÉN MACANUDOS. Gualconda 3327. Desde 20.50.
Sociedad Anónima, Falta y Resto, Jorge, Don Bochinche y Cía.
$ 120.
ARBOLITO - EL TEJANO
Carlos María Ramírez 867. Desde 20.50.
La Mojigata, Yambo Kenia, Zíngaros, La Gran Muñeca.
$ 120.
CENTRO CULTURAL JULIA ARÉVALO
Camino Tomkinson s/n esq. Alfredo Moreno. Desde las 20.50. Carambola, La Mojigata, De Todas Partes, Zíngaros.
$ 120.
CÉSAR GALLO DURÁN
Av. de la Aljaba y Cipo. Desde 20.50.
La Sara del Cordón, Los Chobys, Géminis, Cayó la Cabra.
$ 120.
CLUB HOLANDA
Rusia 2407. Desde 20.50. De Todas Partes, Los Rolin, La Trasnochada, Caballeros.
$ 120.
LAS ACACIAS
Bagé 3790 y Gral Flores. Desde 20.50.
Más que Lonja, Social Club, Los Diablos Verdes, Los Muchachos.
$ 120.
MOLINO DEL GALGO
Pan de Azúcar 2397. Desde 20.50.
Curtidores de Hongos, House, Cayó la Cabra, Social Club.
Entradas a $ 120.
MONTE DE LA FRANCESA
Teatro de Verano de Colón. A las 20.50.
La Sara del Cordón, Zíngaros, La Trasnochada, Carambola.
Entradas a $ 120.
NUEVO CARRUSEL
India Muerta y Tembeta. A las 20.00.
Yambo Kenia, Géminis, La Margarita, Caballeros, Los Rolin.
$ 120.
PARQUE DE LOS FOGONES
Av. Millán 5109. A las 20.50.
La Trasnochada, Zíngaros, Curtidores de Hongos, Tabú.
$ 120.
PASO DE LAS DURANAS
Pedro Trápani 1350. Desde 20.00.
Caballeros, Los Rolin, La Gran Muñeca, La Mojigata. Entradas a
$ 120.
PUNTA DE RIELES
C. Maldonado 6806. A las 20.50.
Un Título Viejo, Patos Cabreros, Tabú, Los Chobys.
$ 120.
TEATRO LAVALLEJA
Av. de las Instrucciones 1435. Desde 20.50.
Valores, Géminis, Jardín del Pueblo, Los Diablos Verdes.
Entradas a $ 120.
TEATRO FLOR DE MAROÑAS
Manuel Acosta 3099. Desde 20.50. Los Chobys, Los Diablos Verdes, Más que Lonja, Géminis.
$ 120.
CARNAVAL DE A PIE
Hoy: Chimenea, Cno. al Paso de la Arena 2021. Desde 20.00. Jorge, Cyranos, Jardín del Pueblo.
Gratis.
ESCENARIOS MÓVILES
Hoy: Parque Villa Dolores. Desde 20.00. La Nueva Milonga, Tabú, Gente Grande.
Entrada libre.
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