Se despide "Un Dios Salvaje", una de las comedias más exitosas del año que reunió a varias figuras de la tv

Después de una temporada marcada por la respuesta del público, la comedia Un Dios salvaje se despide este viernes a las 20.30 en el Teatro Alianza. La puesta reúne a figuras como Cata Ferrand, Leo Lorenzo, Noelia Etcheverry y Carlos Rompani, bajo la dirección de Álvaro Ahunchain y producción de Diego Sorondo.

La obra comienza con un hecho cotidiano: un niño golpea a otro en un parque y los padres de ambos deciden reunirse para resolver el conflicto de manera civilizada. Sin embargo, el encuentro pronto se transforma en una batalla verbal en la que salen a la luz prejuicios, frustraciones y conflictos de pareja, hasta convertir la conversación en un enfrentamiento de todos contra todos. Con humor filoso, la pieza explora los límites de la convivencia, las apariencias y las relaciones humanas.

Noelia Etcheverry, una de las protagonistas de "Un Dios Salvaje". Foto: Gentileza Canal 10.

En una entrevista con Sábado Show que saldrá publicada este sábado en El País, Etcheverry reflexionó sobre cómo la historia dialoga con su propia experiencia como madre y sobre el impacto que la maternidad tuvo en su vida. "En lo personal, mi hija es chica, tiene cinco años, pero la maternidad es una gran maestra. A mí me atravesó y me empoderó; me sirvió para poner límites y decidir dónde, cuándo y cómo quería estar", definió.

La actriz también contó que este proyecto la enfrentó a viejas inseguridades por no haber tenido una formación actoral tradicional, aunque destacó el apoyo que recibió durante el proceso de ensayo. "Soy una tipa súper positiva y no me meto en un proyecto si no creo que lo puedo hacer, pero pretendo que alguien venga a guiarme. Un día ensayando le dije a Rafa Beltrán: 'Yo no estudié actuación', pero tanto él como Cata Ferrand me tendieron un puente para que lo pueda dar todo", se sinceró la protagonista.

Un Dios salvaje ofrecerá su última función este viernes 24 de julio a las 20.30. Las entradas tienen un valor general de $850.