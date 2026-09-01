Los Harlem Globetrotters regresan a Uruguay para celebrar sus 100 años: fecha, lugar y precio de las entradas

Los míticos Harlem Globetrotters, uno de los equipos de básquetbol de demostración más reconocidos del mundo, regresan a Montevideo con una gira especial que celebra sus 100 años de historia. La propuesta, como siempre, combina jugadas imposibles, acrobacias, humor y participación del público en un show pensado para los fanáticos del deporte y quienes buscan una experiencia única.

La denominada Gira del Centenario propone celebrar un siglo de emociones, risas y momentos que hicieron de los Harlem Globetrotters una marca reconocida más allá de las canchas de básquetbol. El show promete desde volcadas y movimientos acrobáticos hasta trucos con la pelota y situaciones de humor durante el partido, como caracteriza al equipo.

Como en todos los shows de este equipo de demostración, la experiencia no estará limitada al juego en la cancha. La propuesta incluye una previa especial antes del comienzo del espectáculo, un show durante el partido y distintas instancias de interacción con el público una vez finalizada la función.

Harlem Globetrotters. Foto: Difusión.

La vuelta a Montevideo de los Harlem Globetrotters será el 5 de noviembre en el Antel Arena, en el marco de una gira que busca repasar el legado de un equipo que convirtió al básquetbol en un espectáculo familiar y que durante décadas llevó sus demostraciones a distintos escenarios del mundo.

Las entradas para el espectáculo están a la venta por Tickantel, desde 850 hasta los 2.525 pesos uruguayos, según la ubicación elegida. Además, los menores de 15 años deberán ingresar acompañados de un mayor responsable. Hasta 3 años inclusive ingresan gratis.

La presentación se plantea como una oportunidad para ver en vivo las jugadas, volcadas y trucos que caracterizan a los Harlem Globetrotters, en una propuesta que apunta a público de todas las edades y que pone el foco tanto en el deporte como en el entretenimiento.

Con un siglo de historia como argumento central, los Harlem Globetrotters regresan a Uruguay para celebrar su legado con un espectáculo que promete convertir una jornada de básquetbol en una experiencia cargada de humor, acrobacias y mucha interacción con los fanáticos.