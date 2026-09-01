Dillom vuelve a Uruguay con “La nueva violencia”: fecha, lugar y cuándo comienza la venta de entradas

El artista argentino Dillom se presentará en la Rural del Prado este 14 de noviembre. El show forma parte de La gira violenta, el tour presentación de su nuevo álbum, La nueva violencia.

Publicado el 12 de agosto, su nuevo trabajo critica a la industria musical, la fama y la sobreexposición en redes sociales a lo largo de las 14 canciones que lo componen. Anteriormente, Dillom publicó Post Mortem (2021) y Por cesárea (2024), también con líneas narrativas claras.

La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará este miércoles a las 12.00 por Redtickets. La venta general iniciará el viernes a las 12.00.

Dillom se ha presentado numerosas veces en el país. En 2022, llegó a la Sala del Museo con su álbum debut; en 2023 participó del Festival Sonorama Ribera en el Velódromo Municipal; en 2024 presentó Por cesárea en Sitio. Además, ha tocado en ediciones uruguayas del Cosquín Rock y en el Festival Medio y Medio en Punta Ballena.

La nueva violencia fue presentado en Buenos Aires, con tres shows en El Teatrito, Niceto y Deseo. También tuvo su paso por Ciudad de México y ahora se prepara para una gira por Latinoamerica.

Luego de publicar su segundo disco en 2024, Dillom habló con El País sobre sus futuros proyectos. “Sé es que voy a hacer algo que no tenga que ver con nada de lo que ya hice, por lo menos en el mediano plazo. No me gusta hacer las mismas cosas dos veces”, explicó.

En los últimos años, colaboró artistas como Andrés Calamaro, Lali y Santiago Motorizado.