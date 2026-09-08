De ingeniero y bancario a estrella del stand up: Juan Pablo López llega por primera vez a Uruguay

Tiene más de un millón y medio de seguidores en Instagram, más de una década de carrera y se ha presentado con éxito ante “el monstruo” de Viña del mar. Ahora Juan Pablo López, popular en redes como “López”, llega por primera vez a Uruguay con una certeza que, después presentarse en América y Europa, parece más difícil de conseguir que un buen remate: ya no está tratando de ser gracioso. Está tratando de ser él mismo.

El comediante chileno se presenta el jueves en El Comedy después de una carrera que tuvo algunos de sus momentos más importantes en escenarios masivos de su país, como el Festival de Viña del Mar, y el del Huaso de Olmué. Pero cuando mira hacia atrás, López destaca sobre todo el cambio que atravesó desde esas presentaciones.

“Estoy siendo más yo. No estoy tratando de ser chistoso, sino que siendo más yo”, explica. Para López, llegar a esa conclusión fue parte de un proceso, largo, en el que entendió que hacer comedia también es encontrar una manera propia de contar lo que le pasa.

“Uno va probando cosas, cambiando, viendo qué funciona y qué no, hasta encontrar una manera propia”, dice.

Juan Pablo Lopez. Foto: Instagram @lopezcomediante

Su historia no es la del adolescente que soñaba con hacer stand up. Estudió ingeniería y trabajó durante 16 años en un banco. Aquella vida laboral terminó convertida en material para sus primeras rutinas y tuvo su gran desahogo en Viña del Mar. “Ahí me desquité de mi jefe, del banco, de todo”, recuerda entre risas. Su segunda presentación, en 2025, tiene más de nueve millones de reproducciones en Youtube.

Lo siguiente que hizo fue no quedarse atrapado en ese personaje. “Chiste repetido, no funciona igual”, dice.

Hoy su método para escribir suele comenzar lejos de un remate. Primero aparece algo que lo enoja o molesta. A partir de ahí intenta transformar esa rabia en humor. Puede tratarse de una historia importante o de una anécdota mínima, como un mal servicio en un comercio. “Trato de ocupar cada historia o situación que me pasa”, cuenta.

Incluso conserva historias de su infancia como material. Una de ellas tiene como protagonista a su abuelo, que guardaba un revólver en una caja fuerte y cuya historia López convirtió en parte de una rutina. Para un humorista, resume, “todo es material”.

Después de actuar frente a 15.000 personas, los nervios ya no son un problema. Parte de esa seguridad nació de actuar en escenarios difíciles como casinos, donde debía competir contra el ruido de las conversaciones y las maquinitas.

Juan Pablo Löpez. Foto: Instagram @lopezcomediante

”También tenemos mucho público minero en Chile, y es un público difícil. Todos esos escenarios me sirvieron para enfrentar las funciones con menos nervios”, dice.

El contraste con aquel hombre que en sus comienzos no le gustaba hablar en público resulta curioso. Dice que todavía tiene una personalidad tranquila y le cuesta acercarse a personas que no conoce, pero el miedo a hablar en público ya quedó atrás.

Su idea de éxito también cambió. Una sala llena, y el dinero, siguen siendo importantes, pero los ve como una consecuencia del trabajo. Para él, el éxito está más relacionado con seguir escribiendo, preparar buenas puestas en escena y sentir pasión por lo que hace.

López sabe que los chilenos tienen fama de hablar rápido, por eso llega con una estrategia sencilla: “Voy a hablar más lento”, dice entre risas.

“Ojalá podamos reírnos de las mismas cosas. Somos países pequeños, así que creo que sí”, dice este chileno que se ha enfrentado a monstruos y este jueves llega a Uruguay

