Alejandro Dolina vuelve a Uruguay con "La venganza será terrible": fecha, lugar y precios para las entradas

En lo que es su mayor apuesta local, el argentino Alejandro Dolina traerá su La venganza será terrible una vez más a Uruguay. En esta oportunidad, lo hará en un nuevo escenario.

El argentino y su troupe se presentarán en el Antel Arena. La función será el 29 de agosto.

Dolina ha sido un asiduo visitante a Uruguay trasladando la fonoplatea de su programa al menos un par de veces por año. Desde 2016, de hecho, la sede local de La venganza será terrible venía siendo la sala Eduardo Fabini, del Auditorio Nacional Adela Reta.

Allí, por ejemplo, se presentó, en su última visita, el 27 de julio de 2025 se presentó en el Auditorio Adela Reta, por segunda vez en el año y como parte de las celebraciones por el 40 aniversario del programa. Sus presentaciones suelen agotarse, demostrando que el entusiasmo que empezó a difundirse por la propuesta.

Alejandro Dolina. Foto: Archivo. Foto: Difusión.

“En ningún otro lugar como en Montevideo se ha producido una empatía tan grande con el público”, le contó Dolina a El País, el año pasado.

El programa empezó a emitirse localmente por CX30 La Radio en 1997 y por entonces fue su primera visita a Uruguay: iba a ser en el Teatro El Galpón pero al verse desbordada su capacidad con anticipación debió trasladarse al cine Plaza.

Desde entonces ha actuado en la Sala Zitarrosa y hasta en el Estadio Centenario como parte de la Fiesta de la X en 2006.

Su estadía radial más larga en Uruguay fue en El Espectador y actualmente se escucha en Del Sol FM.

Dolina vendrá acompañado por sus habituales partenaires, Patricio Barton y Gilespie, además de la banda de músicos que atienden los pedidos del público.

Antes de su fama radial, Dolina era un periodista de prensa, en revistas como El ratón de Occidente, Satiricón y Humor, donde publicó originalmente las piezas que integrarían Las crónicas del ángel gris, uno de sus libros más importantes. Se ha convertido en una figura relevante del Río de la Plata.

Las entradas ya están a la venta en Tickantel y van de 850 a 2.700 pesos.