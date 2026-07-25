Un nuevo informe revela que los thrillers y Harlan Corben son lo más visto mundialmente en Netflix

Como ya viene haciendo de manera bianual desde diciembre de 2023, Netflix liberó recientemente su reporte con lo más visto de la plataforma en la primera mitad de este año. El informe se ha convertido en una herramienta útil para identificar las tendencias de consumo en el streaming a nivel global, especialmente porque la compañía es la única que entrega actualmente estos datos en detalle.

El reciente informe deja claro que el thriller es actualmente el género más popular, con cinco de las 10 series más exitosas perteneciendo a esteia.

El primer puesto fue para Él y ella con 104 millones de vistas, seguida por la cuarta temporada de Bridgerton, que alcanzó los 100 millones.

En tercer lugar quedó Te encontraré, adaptación de una novela del escritor Harlan Coben, con 64 millones de vistas. El dato resulta especialmente significativo porque la serie se estrenó recién el 18 de junio y se convirtió en el mejor debut de Netflix en lo que va del año. Otra adaptación de Coben, En fuga, ocupó el quinto lugar con 50 millones de vistas.

El resto del top 10 estuvo integrado por títulos de distintos géneros. La quinta temporada de Stranger Things; el drama surcoreano Así aprenderás fue sexto con 48 millones; la segunda temporada de One Piece; Hombre en llamas; el programa infantil Ms. Rachel y la tercera temporada de El agente nocturno.

Netflix informó además que sus suscriptores consumieron 97.000 millones de horas de contenido durante el primer semestre, la cifra más alta registrada hasta ahora. La compañía anunció también que, a partir de 2027, este informe dejará de publicarse dos veces al año y pasará a tener una frecuencia anual. El anuncio llega en un momento en que sus últimas previsiones de ganancias para el tercer trimestre quedaron ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, lo que provocó una caída de 8% en sus acciones la semana pasada.

Los datos acumulados de los últimos años también permiten ver qué producciones se mantienen como grandes fenómenos de audiencia. A partir de los informes de Netflix, el sitio especializado Deadline elaboró un ranking con las series más vistas de la plataforma en los últimos cuatro años.

El liderazgo pertenece a la segunda temporada de El juego del calamar, que acumula 225,4 millones de vistas. La tercera temporada aparece en el tercer lugar, con 115,8 millones, mientras que la primera, estrenada en 2021 y anterior a estas mediciones, figura en el puesto 19 con 101,6 millones.

Stranger Things también mantiene una presencia destacada. Su quinta temporada ocupa el quinto lugar del ranking general, con 149,1 millones de vistas. La primera temporada, estrenada en 2016, consiguió 127,5 millones en los últimos cuatro años y se ubicó novena, mientras que la segunda quedó en el puesto 18 con 101,8 millones.

Entre las otras producciones más populares del período aparecen Adolescencia, la tercera temporada de Bridgerton”, el thriller Engaños y la segunda temporada de Merlina. Una tendencia que atraviesa varios de estos fenómenos es el peso de las marcas conocidas y de los universos narrativos ya instalados.

Simultáneámente, Netflix informó que sus ingresos del segundo trimestre crecieron 13% y que sus ganancias netas aumentaron cerca de 10%, en línea con las expectativas de Wall Street.

Por primera vez, Netflix explicó que algunos de sus programas están diseñados para retener clientes, mientras que otros tienen como objetivo captar nuevos usuarios. Los eventos en vivo, como el Derby de Jonrones de la MLB que Netflix transmitió esta semana, no generan muchas visualizaciones, pero sí incentivan a nuevos usuarios a registrarse.

La compañía también detalló cómo está utilizando inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario mediante una mayor personalización y funciones de búsqueda por voz. Además, informó que utilizó inteligencia artificial en el proceso de producción de más de 300 títulos. La mayoría de sus aplicaciones fueron en la etapa de posproducción, donde las herramientas ayudaron a mejorar multitudes y agregar planos generales destinados a construir mundos narrativos. The American Experiment, una serie documental de cinco capítulos sobre los orígenes de la democracia en Estados Unidos, incluyó 17 minutos de imágenes mejoradas con inteligencia artificial. Con información de El Mercurio/GDA y The New York Times.

