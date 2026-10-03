Un clásico de la literatura universal tiene una nueva versión en formato serie para Netflix

Con información de El Mercurio/GDA

Al este del Edén es la novela más ambiciosa del ganador del premio Nobel John Steinbeck. Publicada en 1952 y con más de 600 páginas, el libro, que él considerada su obra magna, relataba la saga de dos familias, los Trask y los Hamilton, con una trama enfocada principalmente en las primeras dos décadas del siglo XX en California e inspirada en la historia de Caín y Abel.

Allí Steinbeck —que ganó el Nobel en 1962 y en su bibliografía hay otras novelas importantes como Viñas de ira— explora temas como el libre albedrío, el determinismo y el bien y el mal, la novela es una narración moderna y simbólica que entrelaza el libro bíblico del Génesis, con la historia del Valle de Salinas en California.

El título se inspiró en, justamente, Génesis 4:16, que dice que Caín fue a “habitar en la tierra de Nod, al este de Edén”.

Pese a su importancia en la literatura americana, la novela ha sido adaptada en pocas ocasiones. La más famosa fue la película de 1955 protagonizada por James Dean y Julie Harris (que acá se conoció como Al este del paraíso), cuya trama solo cubría la cuarta y última parte del libro.

En 1981 hubo una miniserie de tres capítulos, que protagonizaron Timothy Bottoms y Jane Seymour.

Desde 2009 que Hollywood ha estado intentando revivir esta historia, con proyectos por los que pasaron nombres como Ron Howard y Jennifer Lawrence, pero ninguno se concretó.

Hasta ahora. Netflix acaba de estrenar una miniserie de siete episodios que busca adaptar el clásico de Steinbeck de forma más exhaustiva de lo que puede hacer una película.

La adaptación la hizo Zoe Kazan, actriz y guionista cuyo abuelo, Elia Kazan, dirigió el filme de 1955 y logró una nominación al Oscar.

Kazan, quien también figura como showrunner, tomó como base una frase que dijo Steinbeck para referirse a su novela: “Son dos libros, la historia de mi país y mi historia”.

“Tomé eso como mi credo. Tenía que ser épica y a la vez íntima. Tenía que ser tan personal para mí como lo fue para él, aunque él literalmente estaba escribiendo sobre su familia”, dijo. Para ella, asumir el proyecto que alguna vez fue de su abuelo significó un desafío.

“En toda mi vida he sentido su sombra, y he querido no estar en ella”, explicó y dijo que esto la obligó a enfrentarla directamente.

Uno de los aspectos más conocidos de la historia es el rol de Cathy Ames, antiheroína o villana, según cómo se mire, pero un personaje debatido desde el debut de la novela. Fue creada como una representación de una fuerza destructora, una mujer manipuladora que impacta la vida de otros en esta historia.

De hecho, en su resumen, Netflix concentra la adaptación en “a principios del siglo XX, una mujer fuerte e independiente abre una brecha entre dos hermanos… y marca el comienzo de una saga que se extenderá a la siguiente generación”.

En el filme de 1955, este rol estuvo a cargo de Jo Van Fleet, quien ganó un Oscar como Mejor Actriz Secundaria; la película tuvo otras tres nominaciones.

En la miniserie, el personaje cobra más importancia aún y es interpretado por la británica Florence Pugh.

“Me siento agradecida de poder haber hecho nuestra versión y darle amor y vida a esta mujer que sí, toma unas decisiones terribles, pero también es producto de su época y del trauma que experimentó. No es tan simple como decir que es mala o cruel. Es una humana completa, que debió lidiar con muchas cosas desde que nació”, aseguró Pugh.

Kazan señaló que desde el principio pensó en la actriz de “Duna” como su Cathy, y que no tenía otro nombre como respaldo.

“Ella es una genia. La observé durante cinco meses en el set, y aún no entiendo cómo trabaja. Veo lo duro que trabaja y lo mucho que significa para ella, pero no hay una preparación obvia ni un proceso visible”, comentó.

El elenco incluye también a Christopher Abott como Adam Trask, el esposo de Cathy; Tracy Letts como el patriarca Cyrus Trask, y Joseph Zada como Cal Trask, el rol que encarnó James Dean en la recordada película.

Los cuatro primeros episodios están dirigidos por Garth Davis (Lion, algunos capítulos de la serie Top of the Lake) y los últimos tres, Laure de Clermont-Tonnerre

“Lo que más me entusiasma de esto es que no creo que la serie reemplace al libro en absoluto”, dijo Kazan a la publicación institucional de Netflix, Tudum. “Considero que el libro es un verdadero tesoro; está repleto de reflexiones, entretenimiento, alegría y dolor. Es imposible plasmar todo eso en siete horas de televisión. Creo que incluso quienes vean primero la serie y luego lean el libro podrán disfrutar de una experiencia de lectura totalmente independiente y apasionante”.

Al este del Edén se puede encontrar en librerías de nuevos en ediciones de Austral o de Tusquets. Es frecuente, también, verlo en librerías de usados. Y ahora en Netflix.