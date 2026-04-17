Trabajó con Steven Spielberg, posó para Playboy y regresa a la serie que la convirtió en sex symbol

En 1982, una película se ganó los corazones de millones de personas de todo el planeta: E.T., el extraterrestre. Una de las escenas más recordadas es cuando Elliot, un niño de nueve años que entabla una conexión muy especial con un alienígena, actúa de manera extraña en el colegio, y se atreve a besar a la compañera de la que está secretamente enamorado. La actriz que interpretó a aquella niña, años después despertó los suspiros de muchos televidentes al integrar el elenco de Baywatch. Y 37 años después de su debut en el programa que cuenta las aventuras de un grupo de guardavidas, Erika Eleniak retomará su papel en la anunciada nueva versión que protagonizará Stephen Amell.

La actriz volverá a interpretar a Shauni McClain en la nueva versión del clásico programa. De hecho, Eleniak, de 56 años, fue vista en el set el jueves, luciendo una camiseta sin mangas de color verde oscuro y pantalones a juego con una camisa corta de lino blanco.

Según informa People, los presentes notaron que sus manos y brazos estaban al descubierto, y lo que llamó la atención de todos los presentes es que no había rastros de los tatuajes que Eleniak luce desde hace años.

En uno de sus brazos, la actriz lleva tatuada una calavera con una corona de espinas, telarañas, un lobo y un águila con un sombrero de bruja. En el otro, una mariposa monarca y flores.

En un episodio para el podcast Still Here Hollywood con Steve Kmetko, Erika contó que comenzó a tatuarse en la espalda cuando tenía 20 años y reveló el verdadero motivo de su decisión. “Cada tatuaje que tengo significa algo”, señaló y dio como ejemplo que tenía el nombre de su madre. “Me encantan los tatuajes. Me encanta que mi cuerpo sea un lienzo para contar mis historias”, agregó.

Eleniak participó de las dos primeras temporadas de Baywatch, que se emitieron entre 1989 hasta 1992. Durante la celebración del 30 aniversario, Eleniak reveló que dejó la serie para centrarse en su carrera cinematográfica. “Fue un momento ideal para irme, porque mi despedida fue la presentación de CJ Parker, el personaje de Pamela Anderson. Y la verdad es que se sacaron la lotería”.

La propuesta de volver a la serie como actriz invitada la hizo abandonar su retiro. Eleniak vive desde hace años en Canadá junto a su esposo, Roch Daigle, y su hija, Indyanna, de 20 años. Según informó Deadline, en esta nueva etapa, su personaje ya no recorre las playas enfundada en un traje enterizo rojo, ahora se desempeña como concejala de la ciudad de Santa Mónica.

"Baywatch" también tuvo una versión cinematográfica protagonizada por The Rock y Zac Efron. Foto: Archivo. Photo credit: Frank Masi/Photo credit: Frank Masi

Concretamente, Shauni regresa a la playa para ayudar a Hobie (ahora interpretado por Stephen Amell) a dar inicio a los “Juegos de Playa” anuales. Según se informó, Eleniak no es la única protagonista que regresa a la serie: David Chokachi también retomará su papel de Cody Madison. La nueva temporada se emitirá entre finales de 2026 y principio de 2027 por Fox.

“¡Estoy tan emocionada! ¡No puedo esperar para traer a Shauni de vuelta a Baywatch! También estoy emocionada de conocer al nuevo elenco y ponerme al día con David Chokachi, que va a traer de vuelta a Cody. ¡Vamos!“, escribió en su cuenta de Instagram, al compartir la publicación de la revista Deadline que daba cuenta de su regreso a las playas.

Eleniak nació el 29 de septiembre de 1969 en Glendale, California, y creció en una familia de ascendencia ucraniana y polaca. Comenzó su carrera en la actuación desde pequeña, cuando participó de publicidades y producciones de televisión.

Justo antes de su participación en Baywatch, apareció como conejita en la portada de julio de 1989 de la revista Playboy cuando su compañera de cuarto, una modelo de la revista, la presentó a su editor de fotografía, quien la animó a modelar. Su trabajo en la serie de guardavidas la catapultó a la fama, motivo por el que recibió múltiples propuestas. Después de aquel papel, apareció en películas y series de televisión como Under Siege (1992) y Bordello of Blood (1996).

Pese a que Eleniak se mantuvo trabajando en distintos proyectos, siempre su imagen quedó ligada a su paso por Baywatch. “Estoy en contacto con algunos de los miembros del equipo, y es muy gracioso porque no compartí elenco con casi ninguno de ellos pero nos cruzamos en distintos eventos. Estoy en contacto con Gena Lee Nolin, Nicole Eggert y Alexandra Paul”, dijo sobre esa etapa de su vida que, casi cuatro décadas después, está lista para retomar.

La Nación/GDA