Tommy Lee Jones: la vida lejos de Hollywood, por que se refugió en un rancho de Texas y volvió al streaming

Tommy Lee Jones tiene un problema con los cerdos. Los jabalíes han estado revolviendo el jardín en su frenética búsqueda de larvas y gusanos, convirtiendo el césped en un mosaico de pasto y tierra. Jones está considerando a regañadientes instalar un cerco para mantenerlos alejados.

“No quería ningún cerco alrededor de la casa”, dijo desde su rancho de San Saba, el pequeño pueblo de Texas donde nació, al que finalmente regresó de adulto. “Como pueden ver, la casa tiene una declaración arquitectónica que hacer”.

Construida como un fuerte en 1856, la casa se encuentra en una propiedad de 2.500 hectáreas en Texas Hill Country. Es una imponente construcción de piedra caliza de dos pisos, con un par de arbustos de salvia púrpura demasiado crecidos a ambos lados de la entrada. Otra cosa salvaje que requiere la atención de Jones.

Para este actor reservado, que tiene poca paciencia con los rituales de la fama, el lugar representa un refugio frente a las exigencias públicas del mundo del espectáculo. “Para él es muy alienante ser tan completamente convertido en objeto de observación”, dijo Dawn Laurel Jones, su esposa desde hace 25 años.

A sus 80 años, Jones ha pasado toda una vida regresando a casa y, con frecuencia, llevando a la pantalla personajes nacidos del mismo paisaje áspero y rural en el que creció, pero resistentes a sus estereotipos.

“Simplemente no interpretaba zafios ni idiotas”, dijo Ethan Hawke, también texano. “Siempre interpretó hombres profundamente complejos”.

El más reciente es un padre distanciado de su hijo, cuyas profundidades se revelan lentamente en la actual temporada de The Lowdown, la serie que se ve en Disney+ ambientada en Tulsa, Oklahoma. El papel marca el regreso de Jones a la televisión desde la película Good Old Boys (1995), que dirigió, ayudó a escribir y protagonizó.

The Lowdown fue creada por Sterlin Harjo, responsable de la aclamada serie Reservation Dogs, también ambientada y filmada en Oklahoma. Hawke interpreta a Lee Raybon Jr., un autodenominado “verdaderista” (truthstorian), una distinción semántica que establece frente al menos halagador título de periodista, que es lo que realmente es, aunque con una ética bastante resbaladiza. Jones interpreta al padre de Raybon, que lleva su mismo nombre.

Imagen de la serie "The Lowdown". Foto: Difusión.

La nueva temporada comienza con lo que parece ser un homenaje a la secuencia inicial de París, Texas, de Wim Wenders. Al igual que Harry Dean Stanton, Lee padre deambula por un paisaje desolado e inhóspito, vestido con un traje y una gorra roja de béisbol. El tono particular del rojo y las letras blancas evocan el movimiento MAGA, aunque la inscripción es bíblica: “Salmo 107:29”.

Finalmente, un policía lo encuentra confundido y deshidratado al costado de la ruta y lo lleva hasta la puerta de su hijo: una librería de usados donde Lee hijo trabaja y vive. El resentido hijo lo recibe a regañadientes.

Cuando Harko comenzó a escribir el personaje de Lee Raybon padre, no tenía en mente a ningún actor en particular. Entonces llegó la noticia de que Jones estaba interesado.

“Me gusta su punto de vista, su estilo”, dijo Jones sobre Harjo.

Los dos organizaron una videollamada. Para Harjo fue una sorpresa, porque había imaginado que Jones quizá ni siquiera tendría teléfono, y mucho menos que estuviera dispuesto a participar del mundo virtual. Hay algo en Jones que sugiere que pertenece a otra época, una en la que las pequeñas frivolidades de la vida moderna tienen escasa importancia.

Más tarde se encontraron en Santa Fe, Nuevo México, para conversar sobre el personaje. Harjo salió convencido de que Jones no solo encajaría en el universo de la serie, sino también en el funcionamiento de su producción.

“Tommy es muy directo y va al grano”, dijo Harjo. “Creo que eso viene del oeste de Texas”.

Jones pasó buena parte de su infancia en Midland, donde su padre trabajaba como operario en los pozos petroleros de la cuenca del Pérmico. De allí saltó a un liceo privado de Dallas, y finalmente a la Universidad de Harvard. Allí compartió habitación con Al Gore y escribió su tesis de honor sobre Flannery O’Connor.

Harjo, que creció en Oklahoma, reconoció algo familiar en el temperamento de Jones. Ambos comparten una afinidad por la tradición gótica sureña, particularmente por la literatura de O’Connor y Faulkner, cuya influencia atraviesa The Lowdown.

Imagen de la serie "The Lowdown". Foto: Difusión.

Algunos críticos han comparado la película de Jones de 2005, Los tres entierros de Melquiades Estrada, con Mientras agonizo, de Faulkner, aunque el actor ha negado que exista una conexión directa entre ambas. Inspirada parcialmente en el asesinato de Esequiel Hernández Jr., un joven del oeste de Texas que murió por error a manos de los marines estadounidenses, cuenta la historia de un hombre que lleva el cuerpo de su amigo muerto de regreso a México. Al mismo tiempo, ofrece un retrato demoledor de los controles fronterizos. Fue una de las películas que inspiraron a Harjo cuando era un joven cineasta.

“Es una manera de mirar el mundo a través de grandes preguntas”, dijo Harjo. “Trata sobre la vida, la muerte y el amor”.

“Hay algo en la América rural, especialmente en el sur, que dice: no seas un fanfarrón, sé humilde”, agregó. “Ya no quedan muchos hombres como él, pero yo crecí rodeado de gente así”.

Jones no permite que los demás lo conozcan fácilmente, y su estoicismo de cowboy se traduce en un férreo sentido de la privacidad. Tiene práctica en esquivar las preguntas personales y se ha negado a hablar públicamente sobre una tragedia reciente: la muerte de su hija Victoria, ocurrida a comienzos de este año. Consultado sobre las sorprendentes victorias recientes de los demócratas en su estado natal, se limitó a decir: "La gente se ha expresado con claridad y no tengo nada que agregar".

Pero “si hay algún tipo de aspereza”, dijo Harjo, “debajo hay humor”.

El próximo trabajo de Jones lo llevará a Australia para filmar Outside Man, junto a Ice Cube. Ambientada en Texas, la película lo tendrá en el papel de un Ranger de Texas retirado que se ha convertido en carpintero. Después, cuando termine el rodaje, volverá una vez más al lugar real. Otra vez a casa.

“Sabía que Dios me amaba” dijo Jones, “porque me puso sobre la tierra en Texas”.

Sasha Oldershausen, The New York Times