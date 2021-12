Valeria Alonso y su salida de Canal 4: "No estaba disfrutando, era todo muy negativo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Valeria Alonso fue invitada al ciclo Hacemos lo que podemos, de Radio Universal, y durante su entrevista reveló varios detalles de su desvinculación de Canal 4. Luego de haber estado al frente del noticiero Telenoche durante dos años y medio, en junio del año pasado dejó de trabajar para el canal.

"Extraño el ritmo de hacer el noticiero, porque yo amaba el lugar que ocupaba, pero no me gustaba el lugar en el que estaba físicamente", dijo. "Telenoche me dio y me sacó un montón, porque los últimos tres meses venía con una crisis vocacional tremenda y estaba tratando de dar el paso para desvincularme. Y no lo digo ahora para quedar bien porque al otro día me desvincularon; hubo un planteo de mi parte y un día que echaron. Pero es algo que venía pensando porque no estaba disfrutando".

"Es un poco de todo", respondió cuando le preguntaron los motivos de su decisión. "Ya no estaba a gusto, no me gustaban los temas que se trataban, no estaba disfrutando y no me gustaba la tensión en el ambiente. Era todo muy negativo, yo estaba en el seguro de paro parcial en los últimos meses, y cuando llegaba la hora de ir (a Telenoche) me ponía en un estado de depresión porque no tenía ganas de ir. Yo me preguntaba por qué me pasaba eso si amo lo que hago. Los dos años y medio al frente de Telenoche estuvieron buenísimos, pero no disfrutaba y pensé en irme a lo corporativo", reveló.

Si bien comentó que quedarse sin trabajo fue un golpe emocional, Alonso comenzó a trabajar en la empresa de su pareja y aprovechó este tiempo para hacer cosas para las que no tenía tiempo, como aprender inglés, hacer cursos y enfocarse en lo que define como su gran amor: el deporte. Además, hace un mes fue madre.



"Necesité apartarme de esa desmotivación para tener ganas de volver. Necesitaba un respiro y ahora sí me gustaría. Fue tan grande el estrés que viví en los últimos meses de Telenoche se me habían ido las ganas de volver", comentó. "¿No tenés miedo de que te pase lo mismo?", le preguntó uno de los conductores de Hacemos lo que podemos. "Puede ser, pero una ya es más grande y tiene más experiencia. Puedo decir qué cosas me gustan y qué no. Hay muchas cosas en juego, como un salario y una familia para mantener", respondió y reveló que la llamaron de Canal 12 pero tuvo que rechazar la oferta por estar embarazada.