Una estrella de la televisión argentina fue a ver el show de Gustaf y quedó deslumbrada: "Quiero trabajar con vos"

Una estrella de la televisión argentina cruzó el Río de la Plata especialmente para ver el show de Gustaf. Se trata nada menos que de Carmen Barbieri, que asistió a Crónica de un pequeño milagro en el Teatro Movie y terminó la noche visiblemente emocionada. "Quiero trabajar con vos", le dio desde la platea.

La actriz, conductora y figura histórica del espectáculo argentino llegó a la sala con la expectativa de encontrarse al actor que conocía por referencias, pero la experiencia de verlo en vivo terminó superando lo que esperaba. Sobre el final de la función, Gustaf la saludó desde el escenario. "Hoy es una noche muy especial. Para mí es un gran honor que una número uno de la cultura, el arte y el espectáculo como Carmen Barbieri haya venido. Gracias, Carmen", dijo el actor.

Desde la platea, ella respondió con entusiasmo: "Gracias a vos. Crucé el charco para venir a verte y valió la pena. Vi a un actor con tantos tonos, tantas pausas y matices, que estoy emocionada. No sos el Gran Gustaf, sos enorme. Quiero trabajar con vos. ¡Viva Uruguay!".

El encuentro no terminó ahí. Después de la función, la actriz fue hasta el camarín para saludar personalmente al artista y allí continuó una conversación marcada por la admiración.

"Qué actor sos, la puta que lo parió. Me emocionaste y me hiciste reír. Si yo pudiera te daba todos los premios. Genial toda la puesta en escena. Está hermoso y el final es muy emotivo. Con las emociones me quedo medio disfónica. Quisiera decirte tantas cosas", le dijo Barbieri.

El encuentro entre Carmen Barbieri y Gustaf en el camarín del Teatro Movie.

Enseguida, Barbieri y Gustaf dialogaron juntos con El País sobre este encuentro y no pararon de intercambiar elogios. "Esperaba ver a un buen actor porque sé quién es, pero una cosa es sentirlo y verlo en carne viva. Es un gran actor, ¡grande, grande! ¡No tenés techo!", le dijo ella.

La actriz quedó especialmente sorprendida por la variedad de registros que Gustaf despliega durante el espectáculo, desde el humor hasta los momentos de mayor intensidad emotiva. También destacó la relación que el actor construye con la platea y la manera en que el público participa de la propuesta.

Barbieri también adelantó que piensa hablar del artista uruguayo en su programa de televisión Con Carmen (Canal 9), como una forma de compartir con su audiencia el descubrimiento que hizo en Montevideo.

Para Gustaf, que una figura de la trayectoria de Barbieri haya decidido viajar especialmente para verlo actuar tuvo un peso que fue más allá del reconocimiento profesional. "Le comentaba a mis compañeros lo que vale que alguien se tome el trabajo de cruzar el charco para ver un espectáculo. Si mis padres supieran que vino Carmen Barbieri... con la cantidad de tablas, el talento y la experiencia que tiene. Que ponga sus ojos en un humilde artista para mí tiene un significado gigante", dijo a El País.

El actor también aprovechó el encuentro para reivindicar la fidelidad de su público. "Es seguir y seguir; no hay un lugar a donde llegar. Está el camarín y una nueva función. A estos lugares me trajo el público: el Estadio Centenario, el Antel Arena, el Teatro de Verano... Es la relación más sana y pura que hay. A mí siempre me gustó ser un actor para el pueblo y retratar mi barrio", afirmó.

La visita de Barbieri dejó, además, una posibilidad concreta sobre la mesa: "Yo quiero trabajar con él. Me lo quiero llevar un poquito a la Argentina, ¡pero no se los voy a sacar del todo!", afirmó sonriente. Sobre la idea, Gustaf cerró: "Me levanto día a día y, donde haya un escenario, actúo y dejo que la vida me sorprenda. Nunca forcé nada, esto es orgánico. Está sucediendo lo que tiene que suceder".

Gustaf se encuentra celebrando sus 30 años de trayectoria con Crónica de un pequeño milagro, un espectáculo con una potente puesta en escena donde el artista hace gala de su habilidad única para desarrollar atrapantes relatos cargados de humor y nostalgia que el público sigue entre risas, aplausos y recuerdos.

A Barbieri, en tanto, su presente profesional la encuentra conduciendo el magazine Con Carmen en las tardes de Canal 9 y presenta su unipersonal por el interior de Argentina. Este fin de semana se permitió una pausa para viajar a Montevideo a ver al artista, y luego tiene previsto ir hasta Punta del Este para distenderse hasta retomar su rutina el próximo lunes.