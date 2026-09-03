Tini Stoessel modificó el repertorio de su show y lanzó un contundente mensaje: “Yo de acá no me voy a ir”

Este miércoles, Tini Stoessel se presentó con Futttura en Guadalajara, Ciudad de México, y habló de su presente. Si bien no se pronunció directamente sobre la disputa económica con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, lanzó una contundente reflexión personal con la que dejó en claro cómo está hoy.

“Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca, que estoy muy agradecida con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes”, expresó Tini Stoessel sobre el escenario del Arena Guadalajara hacia el final del show.

No pasó inadvertido que en sus agradecimientos no incluyera a su familia, como así tampoco que los haya hecho mientras estaba vestida de novia. Cabe remarcar que justamente trascendieron versiones de que su casamiento con Rodrigo De Paul —que estuvo presente en el show y para quien Tini pidió un aplauso— habría sido tema de conflicto con sus padres.

“Yo de acá no me voy a ir”, reiteró, para dejar en claro que, más allá del ruido de su vida personal, su música continuará más fuerte que nunca. Sus fanáticos grabaron la secuencia y los videos no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

En varios momentos del show, Tini Stoessel habló con su público y remarcó lo importante que fue para ella su apoyo incondicional y el cariño de siempre. “Ustedes siempre me acompañaron, sin darse cuenta muchas veces. Y de alguna manera, que yo los esté acompañando o los haya acompañado, me hace feliz”, expresó.

Asimismo, otra cuestión no menor fue que Stoessel modificó el setlist del show. Según trascendió, no interpretó ni “Pa” ni “Ángel”, ambas incluidas en su disco Un mechón de pelo y dedicadas a su padre. A su vez, tampoco sonó “La original”, canción que tiene con Emilia Mernes, quien supo ser su gran amiga, pero con quien actualmente está peleada.

“Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome, quiero que sepan que no me voy a ir que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, mas feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida” TINI hoy en Guadalajara pic.twitter.com/dzWzd2y52S — TINI Data (@TINIData) September 3, 2026

El show en Guadalajara dio inicio a una nueva etapa de Futttura. Este viernes 4 de septiembre se presenta en Ciudad de México y el 7 en Monterrey. La gira continuará en Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos y Venezuela, mientras que el próximo año se presentará en España.

La cantante continúa distanciada de sus padres y todo parecería indicar que, al menos en el corto plazo, no habría un acercamiento. Esta semana Muzlera le envió un mensaje a Moria Casán en el que le aseguró: “Amamos a nuestros hijos y jamás haríamos nada para lastimarlos”. Además, remarcó que pone “las manos en el fuego por Alejandro” y que es “el tipo más honesto” que conoció. Por su parte, el productor también se comunicó con la conductora de La mañana con Moria (eltrece) y le agradeció por sus cálidas palabras en un momento en el que solo recibe “difamaciones y agresiones”. “Amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño”, insistió Stoessel.

La Nación/GDA.