Tenso debate entre Mario Bergara y Fernando Marguery: tuvo que intervenir Victoria Rodríguez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Esta boca es mía abordó la problemática de las armas de fuego, a raíz de un proyecto de ley presentado por el senador Mario Bergara, que apunta a ajustar la regulación sobre la tenencia responsable de armas.

El legislador fue el invitado al programa de Teledoce y protagonizó varios cruces con el panelista Fernando Marguery. Primero, el periodista de Radio Rural cuestionó los números sobre la presunta cantidad de armas que hay en el país y que Bergara estimó en 1,2 millones entre legales e ilegales.

"No sé dónde está esa información. Sería bueno acceder a ella porque la precisión en los números es importante", le dijo en referencia sobre todo a las armas en poder de la delincuencia. Bergara le dijo que se trataba de una estimación fundamentada en estudios internacionales.

Pero sobre el final del programa se produjo el contrapunto más intenso. "Hay un dato que me gustaría aportar porque además es en un país sobre el que el senador Bergara puede tener cierta simpatía: ese país prohibió el uso de armas y tiene la tasa de homicidios más alta de toda América. Hizo un canje grande de armas por electrodomésticos y está prohibido el uso de armas de parte de la población", comentó. Cuando le preguntaron de qué país hablaba, Marguery respondió: "Venezuela".

"Yo tengo simpatía por los pueblos, no por los países. Pero discutamos sobre este proyecto, no sobre lo que usted imagina que dice el proyecto. Aquí no dice nada de intercambio o canje de armas por bicicletas o electrodomésticos", replicó el senador y luego reafirmó que no se está planteando "desarmar a la gente".

Pero Marguery acotó: "Sí limitar el acceso". El senador discrepó: "No, no se plantea limitar el acceso. Cambia el parámetro y fortalecer controles".

El panelista puso como ejemplo los permisos más cortos de tenencia de armas que prevé el proyecto. "Usted habla mucho de libertad y de responsabilidad y lo menos que tiene este proyecto es libertad y responsabilidad", le dijo al senador.

"Es un disparate lo que usted está diciendo", respondió Bergara y subió la temperatura del debate. "Usted solo dice cosas sensatas", comentó con ironía Marguery.

Luego Bergara siguió la defensa del proyecto y Marguery intervenía de fondo: "Muy amable, Bergara, muchas gracias"

"Permítame hablar", le pidió el legislador pero al panelista se negó: "No lo dejo hablar, porque usted no me dejó hablar a mí, por lo tanto yo tampoco lo voy a dejar hablar"

Finalmente, intervino Victoria Rodríguez para dar cierre al bloque del programa.

Mirá el video (El debate comienza en el minuto 14:30).