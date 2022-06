Bergara defendió proyecto de ley por tenencia de armas: "Dos de cada tres homicidios" son con armas de fuego

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador frenteamplista Mario Bergara dio detalles del proyecto de ley presentado en el senado para regular el porte y tenencia de armas de fuego. "No es un proyecto prohibicionista. Es un tema de mayor control", expresó.

"Venimos insistiendo en la preocupación por la cantidad de armas en el país desde hace varios años. Uruguay tiene registradas unas 600.000 armas más otras tantas ilegales. Hay aproximadamente 1.200.000 armas en el país, promedio de un arma por hogar", detalló el senador en diálogo con "Primera mañana" de radio El Espectador. Para Bergara "no hay un millón de personas con la capacidad y aptitudes para manejar armas".



Según un ranking internacional, Uruguay se encuentra en quinto lugar en cantidad de armas de fuego por habitantes, empatando con Canadá, que ya puso sobre la mesa el debate para establecer una nueva ley que limite la proliferación de armas de fuego entre los civiles.

Bergara explicó que no se lleva un control riguroso "ni siquiera de las armas legales", "no significa que estén en poder de quienes son autorizados para portarlas".

​

"A grosso modo, la mitad de los homicidios del país son ajustes de cuentas; y los altercados espontáneos y violencia doméstica más de 20%. Dos de cada tres casos se resuelven con armas de fuego", explicó el senador frenteamplista.

Detalles del proyecto de ley La nueva normativa propone la "conformación de un consejo asesor multiagencial", con el trabajo conjunto del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Cultura, Fiscalía, la academia y la sociedad civil, "para focalizar una política de armas de fuego", detalló el senador Bergara.



Se solicitará al Ministerio de Educación y Cultura MEC la conformación de un plan nacional de educación en esta materia, así como la creación de un sistema informático para el registro y cruzamiento de información entre todos los organismos del consejo asesor.



También modifica los tiempos de las habilitaciones. En vez de otorgarse autorizaciones por 5 años, las licencias se darían por 3, con controles técnicos.



Además, en caso de denuncias por violencia de género, será obligatoria la incautación preventiva del arma al denunciado.

Consultado por la ley impulsada por la exministra del Interior Daisy Tourné durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que se aprobó en 2014, el senador lamentó que el decreto de 2020 "da marcha atrás en algunas cuestiones", "porque flexibiliza en materia de licencias, se amplió el rango de armas que se pueden tener".



"No va a implicar una solución en el tema delictivo que no se de en una política de seguridad más integral", confesó Bergara sobre el nuevo proyecto.



"Pero tenemos que preocuparnos por situaciones en las que se utilizan armas en otras circunstancias. Los homicidios vinculados a violencia doméstica y a altercado espontáneos se resuelven cada vez más con armas de fuego, algo no necesariamente vinculado al crimen organizado y el narcotráfico, y es preocupante", puntualizó, recordando que hay "un claro corte de género" en esta causa, debido a que un 98 % de los portadores registrados de armas son hombres.