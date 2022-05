Volvieron las morisquetas de Fernando Marguery a "Esta boca es mía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Marguery volvió a hacer morisquetas en Esta boca es mía, en la emisión de este miércoles y en un intercambio de opiniones con su compañero de panel Alfredo García.

Marguery, el más picante del staff del formato conducido por Victoria Rodríguez, ya había realizado este tipo de gestos a principios de mes, en un fuerte cruce con Valeria Ripoll. Luego de la trascendencia que tuvo su actitud, reconoció: "Se me fue un poco la moto".

Sin embargo, hoy y en medio de una charla que se dio en buenos términos y sin levantar la voz, apeló al mismo cuestionado recurso cuando se debatía sobre las nuevas medidas económicas del gobierno.

El primero en tomar la palabra respecto a estas medidas fue Marguery, quien dijo: "Este incendio no está generado solamente por la pandemia. Este incendio es histórico. La pobreza es endémica. Obviamente, pasamos del 40% en 2002 a una pobreza del ocho o el 11 por ciento ahora. (...) Hoy hay mucha más gente complicada por la pandemia, pero hay un tres por ciento de pobres que son inamovibles. Y hay una cantidad de vulnerables en la economía, una clase media debilitada que frente a cualquier vientito cae enseguida, que fue lo que pasó a inicios de 2020".

Rodríguez quiso saber si ese problema se saneaba "achicando el Estado", y él opinó: "Es probable, pero saneando en serio. Ahora lo que se hace es la política del bomberito, salir a apagar incendios, pero no hay un trabajo estructural". A su entender, ningún gobierno ha hecho otra cosa que no sea "agrandar" el Estado. "Hay que gastar menos", resumió. "No es achicar un Estado para que deje de asistir a los más vulnerables. Es achicar un Estado para que deje de perder, para empezar".

Entonces Alfredo García pidió la palabra para decir: "En momentos como este quisiera ser creyente para poder agradecerle a alguna divinidad que tenemos en el gobierno, gente como Arbeleche, Lacalle Pou, Mieres, etcétera, y no algún otro representante del libreralismo a ultranza que lo único que quiere hacer es: 'liquidemos al Estado'...".

Pero entonces Marguery lo interrumpió con golpes sobre la mesa y sus, al parecer, ya clásicas morisquetas. "Así te hago, mirá", dijo al tiempo que gesticulaba con las manos y hacía sonidos con la boca. La conductora de Esta boca es mía reaccionó con una risa y, para desdramatizar, García comentó: "¡Volvió la murga!".

"Me importa un rábano. Me importa bastante poco tu opinión", insistió Marguery, mientras que García añadió, como hablándole a alguien detrás de cámara: "Muchachos, atiéndanlo que está nervioso".