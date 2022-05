Fernando Marguery se refirió a las morisquetas que le hizo a Valeria Ripoll

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fernando Marguery otorgó una extensa entrevista a Montevideo Portal, donde habló de los comienzos de su carrera como periodista especializado en temas agropecuarios y su conversión en uno de los panelistas más polémicos de Esta boca es mía.

Se definió como "liberal" e hizo referencia a los cruces más fuertes que tuvo con Alejandro Camino y con Selva Andreoli. " Lo que me saca de quicio es la hipocresía. Y tanto Selva como Alejandro (Camino) tuvieron actitudes que me molestaron", dijo al periodista César Bianchi.

Consultado por el cruce más reciente con Valeria Ripoll, Marguery contó que apeló a las morisquetas y burlas como recurso para "distraer la atención".

"Con Valeria (Ripoll) fue súper leal, Valeria tiene cero hipocresía. Las morisquetas… ta bien, a mí se fue un poco la moto ese día, pero lo que pasa es que ella empezó a hablar de un encuentro que yo había tenido con Joselo López dos días antes, recordó cosas que yo le dije a Joselo cuando ella no estaba. Valeria, como sindicalista que es, tomó algo que yo había dicho y dijo: “Si Joselo representa todo lo que vos detestás, me detestás también a mí”. Como trajo eso en un programa que nada que ver, y además me empezó a interrumpir. Y cuando ella arranca, no la para nadie. Entonces la forma de frenarla que encontré fue hacerle burla, como diciendo que hablaba mucho. Fue una forma de distraer la atención, como en otro programa con Selva fue decirle “la señora de Valenti”. De hecho, me preguntás por eso y no por lo que dijo ella, así que lo conseguí", consideró.

Marguery reafirmó su posición de "cerrar TV Ciudad" y respondió a los cuestionamientos que le hizo Diego González a través de Twitter.

"Yo digo: la IM, ¿tiene que invertir 5.500.000 de dólares por año para tener un canal de TV? ¿Está dentro de las competencias de la Intendencia de Montevideo? Con un solo millón compra un espacio en la TV abierta todos los fines de semana y difunde cultura, hay mil formas de hacer cultura sin tirar ese montón de plata", dijo.