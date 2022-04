Joselo López dijo su sueldo al aire y Marguery lo cruzó: "No le creo nada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta boca es mía fue escenario de un picante cruce entre el panelista Fernando Marguery y el dirigente sindical Joselo López, quien acudió como invitado al programa de Teledoce.

El gremialista, que trabaja en Inau, dijo al aire que su sueldo nominal asciende a "poco más" de 50.000 pesos. Pero Marguery no le creyó.

"Una vez fui a una nutricionista y pesaba como 90 o 100 kilos. Y me fui. Una nutricionista no puede pesar 90 o 100 kilos. Comento esto porque cuando uno habla con Joselo López, que gana 50.000 pesos nominales, debe tener dos o tres sueldos puestos nomás, entre reloj, pulsera, zapatos, vaquero, camisa, cadenita, todo... Partimos de la base de que yo no le creo que vive con 40.000 pesos por mes", aseguró el periodista.

López se ofreció a enviarle un recibo de sueldo y Marguery respondió que tiene "credibilidad cero" sobre lo que diga López. "Ni siquiera su condición física habla de un estado de hambre, necesidad o que pase penurias económicas", replicó Marguery.

Aunque después el panelista aseguró que el gremialista le caía "simpático", la discusión continuó. "Le iba a traer un regalo que me lo dio Martín Pereira. Un ábaco", bromeó López en referencia a una discusión anterior que Marguery había tenido con otro de los dirigentes de COFE.

Luego, panelista e invitado discutieron sobre los guarismos de pérdida salarial. "La OPP no sabe, el Ministerio de Trabajo no sabe...", dijo Marguery y luego Victoria Rodríguez terminó mandando la tanda.