Duro cruce entre Fernando Marguery y Valeria Ripoll; hubo que ir a una tanda

Esta boca es mía fue escenario de un picante contrapunto entre Fernando Marguery y Valeria Ripoll mientras se debatía en el programa sobre el regreso de Marcelo Abdala y las declaraciones del dirigente sindical respecto a la plataforma para el próximo 1 de mayo.

Durante su intervención, Marguery citó el accidente alcoholizado que protagonizó Abdala en febrero en Punta Carretas. Cuando lo hizo, Victoria Rodriguez hizo un gesto de desaprobación. "¿Me vas a censurar o puedo expresarme libremente?", dijo entonces Marguery y continuó con su exposición. "¿Te parece que aporta?", preguntó entonces la conductora a lo que el panelista respondió afirmativamente. "Para mí aporta bastante. Los televidentes calibrarán si aporta o no".

Luego, Marguery criticó a la izquierda por arrogarse una "superioridad moral" frente a los que no piensan cómo ellos. "No se puede construir nada desde la "superioridad moral". Quieren ostentar una superioridad moral. Ahí es que aparece el choque alcoholizado. Eso no es de buen ciudadano. Arrogarse una superioridad moral que no tienen es un acto de soberbia que le va a costar muy caro. Ya le costó el gobierno. Al Pit - Cnt le cuesta tener afiliados: solo el 25% de la masa laboral. No son la mitad y no representan a las clases populares, como él dicen. Hay tantas clases populares que no representa Marcelo Abdala. Parten de un discurso fácil y mentiroso... Son una corporación de sindicalistas que no lo único que quieren es perpetrarse en el poder y como desafío ulterior, imponer un sistema socialista", dijo el panelista.

Luego fue el turno de la dirigente de Adem, Valeria Ripoll, que respondió en duros términos. "Me resulta bajísimo, bajísimo plantear la situación que vivió Marcelo. No sé a cuántas personas le pasó de chocar alcoholizado. Gente famosa o no, con o sin problemas, no tiene nada que ver con su rol".

Marguery pidió entonces la palabra y comenzó la discusión. "Yo escuché paciente", le dijo Ripoll. "Pero yo no hablé de tí y tú estás hablando de mí", retrucó Marguery. Victoria Rodríguez mandó entonces a la tanta "a ver si podemos ordenar el gallinero".

En el bloque siguiente, Ripoll se explayó: "Me parece bajísimo llevarlo al plano personal. El que esté libre de pecado en la vida que tire la primera piedra. Todos pasamos por problemas personales que no tienen por qué hacerse públicos. Me parece muy bajo traerlo como argumento de si es un buen dirigente o no, de si tiene autoridad o no para hablar en nombre de quienes representan".

Pero no fue la única diferencia entre los panelistas. A la hora de hablar sobre la plataforma del Pit-Cnt para el 1 de mayo, Marguery negó que haya hambre en Uruguay. "Estás lejos de la realidad en Uruguay", le dijo Ripoll. .

"Hambre no hay. Buscá en el diccionario la palabra "hambre". En Uruguay no hay", retrucó Marguery, quien volvió a criticar el "escenario de confrontación y de lucha de clases" planteado por los sindicados.

Verónica Amorelli también consideró que en el país "hay" y "hubo hambre". "Hambre, no", dijo Marguery. "No saben lo que es el hambre". "Obviamente que hay personas que pasan mal, pero el hambre es otra cosa. Hambre pasaron en los Andes", añadió en referencia a los sobrevivientes de la tragedia de 1972.