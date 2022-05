Susana Giménez sobre su proyecto de teatro en Uruguay: "Es una obra muy graciosa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el programa radial Baby en el medio (AM Rivadavia de Buenos Aires) del periodista Baby Etchecopar, la conductora y actriz Susana Giménez no solo habló sobre su presente profesional, sino que aludió a la situación actual de Argentina y fue muy contundente: “¿Cómo es posible que maten a la gente y no pase nada?”, se preguntó la diva de los teléfonos en uno de los tramos de la extensa charla.

“¿Sabés cómo se te extraña cuando hablamos de la idea de un país mejor?”, le dijo Baby a la diva en la distendida entrevista. “Siempre hablamos de la misma, y algún día se hará porque esto no puede durar, no puede ser que no se respete la Constitución, todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar”, dijo una taxativa Giménez.

“Me gustaría que el pueblo se levante y diga ‘basta’, porque no puedo ver sufrir a la gente así. Lo que más me duele es la inseguridad, ¿cómo es posible que maten así a la gente y no pase nada? No puede ser”, subrayó la conductora.

“Es el único país en el que está mal trabajar, ser rico y tener guita. No lo toleran. Yo creo que la gente lo sabe porque todo el mundo dice eso, inclusive lo de los planes”, agregó.

Por otra parte, Susana se mostró muy entusiasmada por el regreso a las tablas con una nueva puesta de Piel de Judas, en este caso en Punta del Este, con producción de Gustavo Yankelevich. “Es el fin de semana nada más, no voy a hacer toda la semana porque no da para eso”, contó Giménez y añadió un dato de color sobre la obra que fue un éxito rotundo cuando la protagonizó en 2015 en Buenos Aires:

“Gustavo tiene mucha fe para viernes y sábado, y ahora me quiere enchufar el domingo, pero no era lo que habíamos hablado”, bromeó la actriz. “Es una obra que cansa. Me divierte, es muy graciosa, pero me cansa. Ojalá la gente cruce el charco para verla, yo nunca trabajé en Uruguay a pesar de que hace 20 años que tengo casa, entonces me parece que está bien y además me divierto mucho”, expresó.

Asimismo, Susana confirmó que volverá a la pantalla de Telefe y que grabará especiales para Paramount+, y aseguró estar muy contenta de trabajar en proyectos tan variados.

“Volver al escenario es divino, y dicen que hay que tener siempre proyectos para seguir en camino y no deprimirse, porque también es aburrido no hacer nada”, remarcó.

En otro momento de la entrevista, Etchecopar indagó sobre el estado de salud de Francisco, el sobrino de Susana que el mes pasado sufrió un accidente. El episodio tuvo lugar en la intersección de las rutas 8 y 80 en Canelones.

Francisco, hijo de Carolina Aubert, viajaba en una camioneta en compañía de sus dos abuelos paternos y, cuando intentaron cruzar una rotonda, un camión de garrafas los embistió por detrás y, minutos después, el vehículo recibió otro impacto de parte de un segundo acoplado.“Por suerte está muy bien”, contó Susana. “Sus huesos se van a juntar, es chiquito y hará un tratamiento, pero ya está en su casa”, informó la diva sobre las consecuencias del duro siniestro vial que provocó la muerte en el acto de Tomás Linder y María Inés Da Costa -ambos adultos mayores de 60 años- y que derivó en la internación del menor.