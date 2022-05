Susana Giménez hará teatro en Uruguay por primera vez: cuándo, dónde y con quién

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de varios rumores en torno a su regreso al teatro, este martes el productor argentino Gustavo Yankelevich confirmó que Susana Giménez protagonizará la obra Piel de judas en Enjoy Punta del Este.



"Después de la experiencia en el verano, donde vimos que el 90% del público era uruguayo, nos animamos a traer un espectáculo en invierno", dijo, durante su paso por Radio Viva, en referencia a su experiencia con las obras El Método Moldavsky y Cabaret. "La cabeza del show que vamos a traer es Susana Giménez; aunque no lo crean va a ser la primera vez que Giménez se presenta en Uruguay", agregó el productor radicado en Punta del Este.



Según reveló, el plan es estrenar Piel de judas en la última semana de junio y continuar hasta setiembre. Si bien prefirió no dar una fecha exacta —"no me animo porque tengo que llegar con tiempo", dijo—, Yankelevich confirmó que las funciones se realizarán los viernes, sábados y domingos en Enjoy Punta del Este.



A su vez, dio detalles del elenco. Además de Giménez, Piel de Judas estará protagonizada por los argentinos Antonio Grimau y David Masajnik, y los uruguayos Sebastián Slepovich y Patricia Álvarez. "Falta un nombre, pero me lo guardo. Es una actriz muy conocida y estamos contentos de que sea ella quien va a acompañar a Susana", comentó y descartó que se tratarse de Carla Peterson.



"Nunca dejé de ser actriz porque no dejé de hacer teatro. Mi última obra fue Piel de Judas (en 2015) y siempre he hecho cosas de actuación", dijo Susana en su última entrevista con El País. "Pero la televisión es tan poderosa que te pone en un lugar que hace que la gente cree que no hacés otra cosa".



Por lo tanto, y luego de siete años, Giménez volverá a encarnar a Marion Bruckner, una mujer que debe enfrentarse a las infidelidades con humor, mordacidad e ingenio. La obra fue escrita por los franceses Pierre Barillet y Jean Pierre Grédy, y en Buenos Aires se estrenó bajo la dirección de Arturo Puig. Aún no se conoce quién la dirigirá en su versión uruguaya.