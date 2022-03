Aseguran que Susana Giménez hará teatro en Uruguay: qué se sabe hasta ahora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Susana Giménez está preparando su regreso a los medios. Si bien nunca se alejó del todo porque el año pasado realizó la mediática entrevista a Wada Nara y Mauro Icardi, y este año participó en la serie Porno y Helado de Amazon que marcó su retorno a la actuación, no está en tele desde 2019.

Actualmente, la diva de los teléfonos se encuentra en Miami, y ya prepara un ciclo de especiales que se estrenará en el streaming Paramount+. Pero además trascendió que regresará al teatro, con una obra reconocida que, como si fuera poco, hará en Uruguay.

Según reveló Ángel de Brito ayer en su programa de televisión LAM, Susana volverá a protagonizar la obra Piel de Judas. ¿La particularidad de ese anuncio? Que las funciones que hará serán en Montevideo.

"Para el que no la vio, Susana Giménez es una de las mejores comediantes que tiene el teatro, la tele, el cine... Susana vuelve al teatro, pero no vuelve en Argentina sino en Uruguay", dijo De Brito, el encargado de las principales primicias de la vecina orilla.

"Ella está viviendo allá, durante toda la pandemia vivió allá. Ahora está en Miami, son sus últimas vacaciones. Cuando vuelva, además de ver a Patricio (Giménez, su hermano), empieza a ensayar su obra, la última que hizo, Piel de Judas", agregó el periodista.

"Nunca dejé de ser actriz porque no dejé de hacer teatro. Mi última obra fue Piel de Judas (en 2015) y siempre he hecho cosas de actuación", dijo Susana en su última entrevista con El País. "Pero la televisión es tan poderosa que te pone en un lugar que hace que la gente cree que no hacés otra cosa".

No se han conocido detalles respecto a cuándo y dónde sería este retorno de Susana. La conductora tampoco ha confirmado la noticia.