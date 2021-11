Susana entrevistó a Wanda Nara en París tras el escándalo: "Él está arrepentido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Les voy a presentar a mi invitada, a Wanda Nara de Icardi”, expresó Susana Giménez al darle la bienvenida a la empresaria en un programa especial titulado Susana, Invitada de Honor que emitió Telefé. La entrevista se promocionó como "la nota del año" en la que Wanda Nara tendría su primera aparición televisiva para dar los detalles del escándalo que la tuvo por protagonista junto a Mauro Icardi y la China Suárez.

La empresaria comenzó dando detalles sobre el momento previo al escándalo: “Nosotros estábamos en un campo y yo estaba hablando con una organizadora de eventos que me pidió una foto de una de mis hijas y me acordé que en el celular de Mauro había, y ahí encontré los chats con una persona muy famosa que ustedes ya saben”. Sobre la ex Casi Ángeles aseguró que “no” eran amigas.

“Jamás habíamos tenido ningún tipo de problema. Cuando pasó esto me calenté y puse ese mensaje en Instagram. Saqué el primer pasaje que había y me fui a mi casa en Italia”, relató Wanda. Luego dijo que ante esto, su marido se tomó el siguiente vuelo y la fue a buscar con la intención de recomponer la relación.

La mediática le contó a Susana la reacción del jugador del París Saint- Germain cuando lo encaró por los chats con Eugenia ‘La China’ Suárez. En la nota, la conductora le remarcó a su invitada que había leído en los medios que, tras desatarse el escándalo, Icardi dijo que si Wanda no volvía con él, abandonaba el París Saint-Germain. Al escuchar esto, entre risas, la empresaria respondió: “Me dijo eso pero no sé si es verdad, son cosas que uno dice”.

“Mauro me contó que hubo un encuentro en París con ella”, relató la empresaria. “Él está arrepentido y yo creo en la palabra”, agregó sobre el momento en que decidió perdonar a su pareja.

La empresaria contó en la entrevista que al encontrar los chats en el celular de Mauro Icardi, se comunicó con la actriz. En medio de la charla, le pidió disculpas por haberla tratado de “zorra”. En ese sentido, precisó: “En la historia de Instagram usé una palabra poco elegante, que la dije en un momento de calentura”.

Según se se supo, días antes que se desate el wandagate, la actriz había hablado con Wanda por video llamada. Fue durante un show de Camilo en París el 1 de octubre, a donde la empresaria asistió con Icardi y sus hijas, Francesca e Isabella. Nara aseguró que al llamar a la ex Casi Ángeles tras el escándalo, le recriminó por ese episodio: “Yo me acordé que llamó a otra persona en un recital y le dijo a esa persona que le pase conmigo, yo estaba con mis hijas. No me acuerdo la explicación que me dio, y no me interesa dar detalles”.

En medio de la entrevista, Wanda contó que al desatarse el escándalo habló con su mamá, Nora Colosimo, y la mujer le dijo que tenía ganas de abrazar a Icardi. “Ella me decía ‘yo lo conozco, y vos sos muy antigua de cabeza, la vida es esto, hay tropiezos’. La verdad que si me pongo a pensar de mis tíos, mi ex y mi papá, rescato la sinceridad de Mauro porque desde ahí puedo volver a construir. Seguimos juntos por amor”, relató.

En una parte del reportaje, Susana le preguntó a Wanda qué pensó cuando la actriz hizo un descargo luego de haber sido señalada como la tercera en discordia en la pareja, “Fue complicado para entenderlo, no sé si yo soy medio tonta”, expresó con un dejo de ironía.

La empresaria destacó que, en medio de la crisis con su marido Mauro Icardi, su ex Maxi López se acercó y le ofreció ayuda con los tres hijos que tienen en común: Valentino, Benedicto y Constantino. “Él me dijo qué podía hacer. Se comportó bien y quedó con los nenes que la prioridad era que no vivan todo esto. Se lo agradecí a él y a su novia”.

Susana le hizo una pregunta a Wanda que la descolocó. Haciéndose eco de las versiones que circularon acerca de que entre el jugador y la China no pasó nada porque él tenía fiebre el día que se encontraron en un hotel de París, la conductora quiso saber si Nara tenía más detalles. Lejos de responder, la empresaria decidió pasar por alto el cuestionamiento.

Después de casi media hora de reportaje con Wanda Nara, Susana Giménez invitó a que se sume Mauro Icardi. Tímidamente, el jugador del PSG se sentó al lado de su esposa en una silla que le alcanzó la producción. “No estoy arreglado, vine así nomás”, expresó al hablar de su look.

A modo de cierre de la entrevista y luego de promocionar que el material que no se pudo ver la noche del martes estará disponible en Paramount, Wanda le hizo un obsequio a la conductora: productos de su línea de maquillaje. “Se llama Love (Amor), es una premonición. Me encanta todo y espero que te vaya grupal. Hasta acá llegamos con la nota del año”, lanzó Giménez entre risas.