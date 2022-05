Susana Giménez polémica: "Me gustaría que el pueblo se levante y diga ¡No, basta!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace tiempo que Susana Giménez no hablaba con la prensa argentina, y como suele pasar cada frase que dice de la televisión se vuelve tendencia en las redes sociales.

Ahora fue durante una charla con Baby Etchecopar en el programa Baby en el medio que se transmite por Radio Rivadavia. Allí la conductora radicada en Uruguay desde hace tiempo habló de Piel de Judas, la obra de teatro con la que regresa a la actuación y tendrá funciones en Punta del Este durante este invierno.

Con la excusa de hablar de la obra, la diva conversó con Etchecopar, pero el tema rápidamente se fue hacia otros temas, como la política y la inseguridad en Argentina.

Luego de los formalismos, saludos y hablar de la obra y la salud de su sobrino, Etchecopar le dijo: "¿Sabés cuándo te extrañamos? Cuando proyectamos una Argentina mejor donde se pueda soñar con un futuro". Fue así que la diva contestó: "Sí claro, siempre hablamos de lo mismo. Algún día será porque esto no puede ser, que la Constitución no se respete. Yo no puedo creer. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Anoche te vi que has hecho una especie de revolución. Y sí, que el pueblo se levante y diga '¡no, basta!', eso me gustaría porque no puedo ver sufrir a la gente así", dijo la diva, indignada.

Fue entonces, que contó qué es lo que más le preocupa de la situación actual del país: "A mí lo que más me duele es la inseguridad, ¿cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no puede ser".

Etchecopar le dijo que en Argentina le dan palo a todo el mundo, como pasó con Robert de Niro que está filmando una serie en Buenos Aires y vivió una situación con una persona que quería pedirle una foto, el actor se negó y el video se hizo viral.

"Acá la gente cree que puede avasallar a todo el mundo. Es una pena porque en todos los países cuando te ven con un auto divino te dicen enjoy, qué lindo auto. No existe esa cosa de envidia, yo creo que es un poco europeo, no sé si viene de Italia o de España, que eran un poco así. Y ahora está superado mil por mil de lo que era. Ahora porque les han llenado la cabeza contra la gente, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico, es Argentina. No lo toleran", dijo Susana.

"Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando les contás cómo está. Te dicen: 'ustedes tiene todo: el campo, las vacas, el granero del mundo'. Es increíble pero es así", finalizó la diva.