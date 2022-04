El sobrino de Susana Giménez tuvo un accidente de tránsito en Uruguay y está grave

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La familia de Susana Giménez atraviesa un duro momento. Este miércoles, el sobrino de la diva de los teléfonos, Francisco Linder, hijo de su hermana menor Carolina Giménez Aubert, resultó herido de gravedad al sufrir un accidente automovilístico en Uruguay.

El chico viajaba junto a sus abuelos en una camioneta que, al intentar cruzar en una rotonda a la altura de Soca, en el cruce de las rutas 8 y 80, chocó contra un camión. Los dos adultos del vehículo murieron en el acto, mientras que Linder fue atendido inicialmente en Pando y luego fue trasladado al Hospital Británico.

El adolescente está en estado delicado, con politraumatismo grave y en shock producto del siniestro. Se desconocen más detalles sobre su salud y sobre el parte médico hasta ahora.

Paquito para sus allegados y seres queridos, es el hijo mayor de Carolina, fruto de su relación con el uruguayo Federico Linder, con quien se casó en 2008 y ya embarazada. La boda fue en Punta del Este y cuando llegó Francisco al mundo, se convirtió en el primer sobrino de Susana.

Con su actual pareja, Diego Mejuto, la empresaria fue madre otra vez y tiene una niña de tres años llamada Guadalupe.

Cuando se casó con Linder, Carolina Giménez le dijo a Revista Gente: "Me caso porque siento que esta vez es para siempre y porque decidimos darle una familia al hijo que esperamos en seis meses". Susana, por su parte, tras la boda celebrada en la Laguna del Sauce, declaró: "Me encanta ser tía, me pone muy feliz. Era hora de que llegara un sobrino".