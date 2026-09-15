Subastan obras de Victoria Rodríguez, Jaime Clara y otros para ayudar a chef y escritora con delicado estado

Un remate solidario de obras de arte busca reunir fondos para colaborar con la recuperación de Guillermina Bauer, chef y escritora uruguaya de 34 años que atraviesa una delicada situación de salud luego de haber sufrido cuatro paros cardiorrespiratorios consecutivos, que le dejaron severas secuelas neurológicas.

La iniciativa es organizada es Sylvana Cabrera (madre de Bauer) a través de la plataforma Bavastro. Reúne 73 lotes, con bases que van desde los 50 hasta los 500 dólares. La subasta se desarrolla de manera online y permanecerá abierta hasta el 18 de setiembre. Todo lo recaudado será destinado a contribuir con el tratamiento y la rehabilitación de Bauer.

Entre las piezas que forman parte del remate aparecen obras de artistas y comunicadores como Victoria Rodríguez, Jaime Clara, Laura Morás y Gastón Izaguirre, entre otros. Los interesados pueden consultar el catálogo completo y realizar sus ofertas a través de la plataforma online de la casa de remates.

La movida se suma a una amplia campaña solidaria que familiares, amigos y referentes del ambiente gastronómico pusieron en marcha luego del grave episodio de salud que sufrió Bauer. La joven necesita acceder a una rehabilitación neurológica especializada, cuyo costo fue estimado por su entorno en unos 70.000 dólares.

Bauer permaneció alrededor de dos meses en coma en CTI después de sufrir los paros cardiorrespiratorios. Tras despertar, comenzó una nueva y compleja etapa enfocada en recuperar sus facultades mediante tratamientos y terapias especializadas.

Chef y escritora, Bauer se hizo conocida también por su trabajo en torno al aprovechamiento de los alimentos y el cuidado del medioambiente. Junto a su madre, la empresaria gastronómica Sylvana Cabrera, escribió los libros Aquí no se tira nada, Desperdicio cero y Guardianes del planeta.

Cabrera compartió en redes sociales un emotivo mensaje dedicado a su hija. “Mi hija, mi compañera de viajes, de mates, de café, de comidas”, escribió al recordar los proyectos, charlas y experiencias que compartieron. “Te amo con todo mi ser”, agregó en medio de la campaña para conseguir los recursos necesarios para su recuperación.

La escritora Alva Sueiras también se sumó a la movilización y contó que Bauer logró despertar luego de dos meses en CTI, pero que ahora necesita una terapia neurológica que la ayude a avanzar en su recuperación. Además, integrantes de la colectividad gastronómica preparan otras actividades solidarias con el mismo objetivo.

Mientras tanto, continúa habilitada la colecta directa para quienes quieran colaborar. Se reciben aportes mediante el colectivo de Abitab Nº 147308, a nombre de Guillermina Bauer, además de las cuentas bancarias difundidas por su entorno.