Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Bienestar Vida Sana

Guillermina Bauer la chef promotora de Aquí no se tira nada y Desperdicio Cero necesita ayuda y hay colecta solidaria

La joven de 34 años sufrió cuatro paros cardiorrespiratorios y necesita un tratamiento urgente cuyo costo asciende a US$ 70.000.

El País
El País
03/08/2026, 15:11
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Campaña solidaria por Guillermina Baue
Campaña solidaria por Guillermina Baue

Familiares y allegados impulsan una colecta solidaria para ayudar a Guillermina Bauer, de 34 años, quien sufrió cuatro paros cardiorrespiratorios y necesita realizar con urgencia una rehabilitación neurológica.

Guillermina es cocinera y autora, junto a su madre Sylvana Cabrera, de los libros Aquí no se tira nada y Desperdicio cero.

El tratamiento que debe afrontar tiene un costo de US$ 70.000, por lo que solicitan la colaboración de la comunidad para reunir los fondos necesarios.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Abitab, mediante el colectivo N.º 147308, o realizando una transferencia al Banco República (BROU).

Para ayudar a Guillermina, también empiezan a organizarse eventos:

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar