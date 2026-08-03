Guillermina Bauer la chef promotora de Aquí no se tira nada y Desperdicio Cero necesita ayuda y hay colecta solidaria

Familiares y allegados impulsan una colecta solidaria para ayudar a Guillermina Bauer, de 34 años, quien sufrió cuatro paros cardiorrespiratorios y necesita realizar con urgencia una rehabilitación neurológica.

Guillermina es cocinera y autora, junto a su madre Sylvana Cabrera, de los libros Aquí no se tira nada y Desperdicio cero.

El tratamiento que debe afrontar tiene un costo de US$ 70.000, por lo que solicitan la colaboración de la comunidad para reunir los fondos necesarios.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Abitab, mediante el colectivo N.º 147308, o realizando una transferencia al Banco República (BROU).

Para ayudar a Guillermina, también empiezan a organizarse eventos: