Se jubiló y tomó una particular decisión con sus 38 corbatas: el gesto que cautivó a tres figuras de Canal 10

Una particular historia tuvo como protagonistas a tres figuras de Canal 10. Un televidente de Salto se jubiló y decidió regalar las 38 corbatas que usaba para trabajar a Danilo Tegaldo, Nubel Cisneros y César Bianchi.

El encargado de contar la historia fue Tegaldo, uno de los conductores de Subrayado Tarde, quien mostró parte del regalo en un video publicado en su cuenta de Instagram. "Esta corbata tiene historia", dice al comienzo del video, filmado en el vestuario del canal, mientras señala una de las que ya eligió para usar.

Según relató, las corbatas pertenecían a Rubén, un salteño que junto a su esposa, María, es fiel espectador de Subrayado. Tras concluir con su vida laboral, decidió que las prendas que lo habían acompañado durante años tuvieran nuevos dueños y las envió a Montevideo para los tres integrantes del canal.

Tegaldo recibió el paquete poco antes de salir al aire y aprovechó el momento para mostrar su contenido. Frente a un espejo del vestuario y ya vestido para conducir el informativo, enseñó algunas de las corbatas y contó de dónde habían llegado antes de completar su look con una de ellas.

En el video, el periodista muestra la colección completa: 38 corbatas de diferentes colores, estampados y estilos. "Son para mí, para Nubel y César. También nos mandó regalitos", comentó. “Esto es parte de su historia y ahora es parte de la mía”, resumió el conductor, que decidió estrenar una de las prendas frente a las cámaras.

El periodista conduce junto a Nole Marrone Subrayado Tarde, la edición vespertina del informativo de Canal 10. A lo largo de su carrera ha trabajado principalmente en el área informativa, con especial atención a temas económicos y políticos, además de desempeñarse en radio y televisión.

“Este gesto nos recuerda algo hermoso: del otro lado también hay historias, afectos y personas que nos hacen un lugar en sus vidas”, se expresó en la publicación que acompañó el video. "Gracias Rubén y María. Por las corbatas, pero mucho más por el cariño", cerró el mensaje.