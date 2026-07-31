Aparece el video que revela cómo fue el accidente que involucró a Julio Ríos mientras permanece internado

Un video de una cámara de seguridad al que accedió TV Show aporta una pieza clave para reconstruir el siniestro de tránsito que sufrió el periodista deportivo Julio Ríos en la noche del pasado martes y que agravó el delicado cuadro de salud que atraviesa desde hace varios días y lo mantiene internado en el Hospital Británico.

Las imágenes de la cámara muestran que Ríos estaba detenido en el semáforo por Av. Rivera en dirección al Centro. Cuando habilita la luz verde, comienza a cruzar pero por Av. Ponce aparece una camioneta de color claro que pasa en rojo e impacta a gran velocidad. Ríos, a bordo de su vehículo de color oscuro, hizo una maniobra con la que esquivó un impacto de lleno pero no pudo evitar la colisión.

Según el testimonio que brindó Ríos en su programa Las voces del fútbol el miércoles, la camioneta era conducida por una mujer con dos niños. De acuerdo a lo que contó el periodista, la madre venía discutiendo con los hijos lo que habría provocado su distracción en el semáforo. Horas después se hizo presente en el lugar el esposo de la conductora, un reconocido músico de una banda de rock.

El video, tomado desde Av. Rivera, también deja ver que una moto de delivery que circulaba detrás del automóvil de Ríos se salvó del impacto justamente por el choque anterior con el vehículo del periodista.

Como consecuencia del impacto, Ríos sufrió lesiones en el hombro y el omóplato, además de importantes daños materiales en su vehículo. Este jueves fue ingresado al Hospital Británico, donde permanece internado en sala común.

El accidente se produjo cuando el periodista ya se encontraba físicamente debilitado por una infección bacteriana contraída durante su reciente cobertura del Mundial 2026. El cuadro comenzó durante su estadía en Cancún y le provocó severas molestias digestivas que arrastra desde hace 14 días.

Los médicos resolvieron mantenerlo hospitalizado para hacerle estudios controlar la evolución de la infección y tratar los intensos dolores derivados del siniestro de tránsito. Además, el periodista perdió alrededor de ocho kilos durante las últimas semanas.

Julio Ríos sigue de cerca el Mundial desde comienzos de junio.

Ríos había retomado recientemente sus participaciones en Las voces del fútbol (El Espectador Deportes y Canal 5), aunque todavía no se encontraba plenamente recuperado. Días atrás había contado públicamente que la bacteria lo obligó a recibir hidratación por suero, guardar reposo y seguir una estricta dieta durante la cobertura mundialista.

