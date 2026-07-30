Julio Ríos internado en delicado estado por una bacteria importada y lesiones sufridas en un siniestro de tránsito

El periodista deportivo Julio Ríos atraviesa un complejo momento de salud. Luego de regresar a Uruguay tras más de un mes de cobertura del Mundial 2026 en México y Estados Unidos, debió ser internado este jueves en el Hospital Británico a raíz de un complejo cuadro infeccioso provocado por una bacteria que contrajo durante su estadía en Cancún. A eso se sumaron lesiones sufridas en un siniestro de tránsito ocurrido en Montevideo durante la noche del martes.

Según supo TV Show, los médicos resolvieron mantenerlo internado para controlar la evolución de la infección digestiva y atender los fuertes dolores derivados del accidente, fundamentalmente en hombro y espalda. Por esa razón, el comunicador no forma parte este jueves de la emisión de su programa Las voces del fútbol (El Espectador Deportes).

Desde la contracción de la bacteria, hace unos 15 días, Ríos perdió alrededor de ocho kilos y permanece con importantes molestias digestivas. El periodista había retomado recientemente sus participaciones radiales y televisivas, pero advertía que no se sentía del todo recuperado de la bacteria y perdió mucho peso.

A las complicaciones de salud se sumó un accidente de tránsito ocurrido en la noche del martes cuando circulaba por la zona de Avenida Ponce. Al cruzar Avenida Rivera, una camioneta que habría cruzado el semáforo en rojo impactó contra su vehículo, provocándole importantes daños materiales y lesiones en el hombro y el omóplato.

El comunicador permanece muy dolorido por el golpe recibido y ese episodio terminó agravando un cuadro físico que ya venía debilitado. Según relató el periodista deportivo en Las voces del fútbol este miércoles, la conductora del otro vehículo viajaba junto a dos niños y, presuntamente, se encontraba distraída mientras discutía con ellos al momento del choque. Horas más tarde también se presentó en el lugar el esposo de la mujer, un reconocido músico de una banda de rock.

Julio Ríos sigue de cerca el Mundial desde comienzos de junio.

"La pasé bastnte mal"; el relato de Julio Ríos sobre una infección en Cancún

La situación representa un nuevo revés para Ríos, quien días atrás había contado públicamente los problemas de salud sufridos durante la cobertura mundialista. El periodista explicó que contrajo una bacteria en Cancún, una situación habitual en zonas de altas temperaturas y frecuentes desplazamientos, aunque reconoció que en su caso el cuadro fue mucho más severo de lo esperado.

"La pasé bastante mal", resumió hace algunos días al dar testimonio en Las voces del fútbol. Contó que debió recibir hidratación por suero durante varias horas, seguir una dieta estricta y guardar reposo. También agradeció la atención recibida por los médicos que lo asistieron en México y el seguimiento realizado por el Hospital Británico en Uruguay.

Ríos incluso lamentó que la enfermedad interrumpiera la preparación física que venía realizando durante la Copa del Mundo. Según contó, aprovechaba el clima para entrenar diariamente, pero la infección lo dejó sin fuerzas durante varios días.

