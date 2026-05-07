"Pónganse a trabajar": la contundente postura de Sting con sus seis hijos para evitar que vivan de su fortuna

A sus 74 años, Sting sigue defendiendo una idea que atraviesa tanto su vida pública como privada: el éxito no debería convertirse en una garantía de comodidad eterna para nadie, ni siquiera para sus propios hijos. Dueño de una de las trayectorias más exitosas de la música popular, el artista británico insiste desde hace años en la importancia de la independencia, el esfuerzo personal y la construcción de un camino propio lejos de cualquier privilegio heredado.

Esa postura volvió a quedar clara durante una entrevista con CBS Sunday Morning, donde el exlíder de The Police explicó por qué no planea dejarles una fortuna ilimitada a sus seis hijos. “Lo peor que le podés hacer a un hijo es decirle: ‘No tenés que trabajar’”, afirmó.

Luego profundizó sobre las razones detrás de esa decisión: “Creo que eso es una forma de abuso de la que espero nunca sentirme culpable”, sostuvo. Y agregó: “Todos mis hijos han tenido la suerte de tener una extraordinaria ética del trabajo, ya sea por genética o porque les he dicho: ‘Chicos, tienen que trabajar. Estoy gastando nuestro dinero. Estoy pagando su educación. Llevan zapatos en los pies. Pónganse a trabajar’”.

El músico remarcó que su intención nunca fue que sus hijos dependieran económicamente de él, sino que desarrollaran carreras propias y autonomía. “No es crueldad. Creo que hay bondad y confianza en que se abrirán camino por sí mismos. Mis hijos son fuertes”, señaló. Cuando le preguntaron si alguno se mostraba frustrado por esa decisión, respondió con ironía: “No me lo dicen a la cara”.

No es la primera vez que el cantante expresa públicamente esta filosofía. Ya en 2014, durante una entrevista con el portal Mail on Sunday, había sido igual de categórico: “Desde luego, no quiero dejarles fondos fiduciarios que se conviertan en una carga”. En aquella oportunidad también explicó: “Tienen que trabajar. Todos mis hijos lo saben y rara vez me piden algo, lo cual respeto y agradezco enormemente”.

Aunque aclaró que siempre estaría dispuesto a ayudarlos frente a dificultades reales, marcó una diferencia entre acompañar y fomentar la dependencia. “Tienen una ética de trabajo que los impulsa a querer triunfar por sus propios méritos”, decía entonces.

Esa misma línea sostuvo en 2020, cuando habló con la revista People sobre la dinámica familiar. “Mis hijos son tremendamente independientes. No están para nada esperando que les den algo, y no querría privarlos de esa aventura en la vida: ganarse la vida por sí mismos”, aseguró. “Es algo maravilloso y difícil de hacer, así que no les he prometido nada. Obviamente, los ayudaré si tienen problemas, pero no esperan que les dé limosna. Son demasiado independientes”, añadió.

Sting tiene seis hijos: Joe Sumner, de 49 años, y Fuschia Sumner, de 44, fruto de su primer matrimonio con la actriz Frances Tomelty; además de Mickey, Jake, Eliot y Giacomo, nacidos de su relación con Trudie Styler, con quien está casado desde 1992. A lo largo de los años, todos desarrollaron carreras propias en distintos ámbitos, desde la música hasta la actuación.

En el último tiempo, Sting también estrechó su vínculo con la música de la región. Además de haber llevado la gira Sting 3.0 por distintos países de Sudamérica —aunque Uruguay quedó fuera del recorrido—, el artista británico concretó colaboraciones con músicos argentinos de distintas generaciones. En 2025 publicó “In the City” junto a Charly García y, en febrero de este año, lanzó “Hasta Jesús tuvo un mal día” con el dúo CA7riel & Paco Amoroso.

La Nación/GDA