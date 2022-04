Polémica por suspensión de nota al diputado Zubía en "Desayunos informales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El diputado colorado Gustavo Zubía, sin ir, ya generó polémica en el programa Desayunos informales, la mañana periodística de Teledoce. De acuerdo a lo que trascendió en Twitter, el legislador estaba invitado al programa y así se había anunciado en redes sociales, pero finalmente la visita de Zubía fue cancelada.

¿Qué pasó? Desde la cuenta del sector Tercera vía, al que pertenece Zubía, se especuló que la ausencia podría estar asociada a lo ocurrido en la Junta de Montevideo, donde finalmente el edil de la agrupación no dio el voto a la administración de Carolina Cosse en su solicitud de aprobar un préstamo del BID.

Sin embargo, la periodista Camila Bello, productora del ciclo negó tal especulación. "Yo llamé en nombre del programa al dip. Zubía para pedirle disculpas y adelantarle la entrevista 20 minutos (de 8:20 a las 8). Fue el propio legislador el que optó por cancelarla, bajo el argumento de que en 10 años jamás le habían cambiado el horario de una nota", escribió.

Pero Zubía salió al cruce. "Falso", le respondió a Bello. Se me llamó para programar para otro día porque habían surgido otras noticias...Ante mi molestia se me dijo que fuera " más temprano"..Hace días organicé otra agenda. No es serio...", replicó.

Zubía ha participado varias veces de la mañana de Teledoce. En la última oportunidad, en noviembre pasado, terminó en una acalorada discusión con Paula Scorza y otros integrantes del programa acerca de si en el delito de violación había riesgo de vida.