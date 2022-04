“No nos quieren dejar limpiar Montevideo", dijo Cosse y calificó rechazo a préstamo de "injusticia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pocos minutos después de que la Junta Departamental de Montevideo votara en forma negativa el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Intendencia de Montevideo, la intendenta Carolina Cosse brindó una conferencia de prensa en la que rechazó lo ocurrido y lo calificó de "injusticia". “No nos quieren dejar limpiar Montevideo, no nos quieren dejar trabajar”, resumió.

"Como uruguaya quiero excusar a mi país frente al BID. La jornada de hoy no le hace honor a la mejor tradición política del Uruguay y a la larga tradición de relación de la Intendencia con el BID", sostuvo.



Además, informó que en 10 días la Intendencia dará a conocer su nuevo plan en el marco de la estrategia ambiental, que va a salir de recursos propios de la comuna. "Esta embestida no nos va a vencer", acotó.

"Hemos negociado de buena fe", dijo Cosse y reiteró: "De buena fe, de buena fe". "El hecho de hoy traza una línea que marca dos formas de hacer política. El nuestro, la forma seria de hacer política, poniendo en el centro los intereses de la gente y del otro lado, la irresponsabilidad de hacer política menor", agregó.

"¿Quienes se perjudican?", se preguntó la intendenta, en referencia a la negativa al préstamo del BID, y respondió: "Los miles de ciudadanos que se quedan sin las obras de saneamiento y 1.300.000 personas que viven en Montevideo".



Cosse sostuvo que la Intendencia negoció "con transparencia, presentando el proyecto desde agosto de 2021", y acotó: "Hemos aceptado sugerencias, hemos establecido ámbitos de negociación donde estuvieron todos los partidos, hemos aceptado propuestas, hemos dicho que sí muchas veces al Partido Nacional y ningún sí les vino bien. Hemos hecho propuestas serias, con apertura, sin chicanas.

“Esto ha demostrado hoy a quienes les interesa de verdad la limpieza de Montevideo, porque de la boca para afuera se puede hablar mucho, pero a la hora de la verdad es cuando se mide quién verdaderamente está a favor de la limpieza y del ambiente”, afirmó. “No alcanza con repetir la palabra ambiente muchas veces para convertirse en un ambientalista. Los hechos, las propuestas, y la seriedad son las que lo marcan”, añadió.



Además, la intendenta reconoció especialmente al ministro de Ambiente, Adrián Peña, y a los ediles colorados que apoyaron el proyecto.

"Una propuesta para que no la aceptáramos"

“El Partido Nacional hizo una propuesta para que no la aceptáramos, porque nosotros iniciamos este proceso solicitando un préstamo por US$120 millones y el Ministerio de Economía, con sus razones, que no comparto pero respeto, nos dijo que US$120 millones no, que US$70 millones, o sea que sacó US$50 millones”, apuntó cuando fue consultada por las negociaciones.



“Y ahora el Partido Nacional viene a proponernos que pongamos US$50 millones que no tenemos”, apuntó.



“Si tuviéramos US$50 millones, ¿por qué pediríamos un préstamo por US$70 millones?”, cuestionó. “Por lo tanto creo que fue una propuesta para que no tuviéramos más remedio que decir que no”, recalcó.



Asimismo, destacó que desde su sector aceptaron e hicieron una propuesta considerando el planteo del sector Ciudadanos del Partido Colorado.