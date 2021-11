Zubía estimó que en la violación "no está en riesgo la vida" y Paula Scorza le salió al cruce

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco de la campaña por el referéndum de los 135 artículos cuestionados de la LUC; Gustavo Zubía visitó Desayunos informales y terminó en enfrascado en varias discusiones, en especial con la periodista Paula Scorza.

El primer "conato" de polémica se precipitó cuando Scorza consultó al legislador si no consideraba abusiva la posibilidad, amparada en la LUC, de que el propietario pueda desalojar en el plazo de 30 días al inquilino en caso de incumplimiento con el alquiler.

"¿No le parece exagerado el plazo de 30 días? Vamos a poner el ejemplo de una familia monoparental con niños que no tiene otra que alquilar una casa sin garantía porque tiene un trabajo precario. ¿Ese trabajo precario no le puede pagar y a los 30 días para afuera?", consultó la periodista.

Zubía empezó a levantar temperatura en sus respuestas. "¿Y a usted no le parece peor que haya gente que ni siquiera puede alquilar? Si empezamos a buscar situaciones horribles está lleno", respondió el legislador.

Pero luego hizo una polémica comparación entre un inquilino deudor y quien delinque. "El mal pagador no siempre es mal pagador contumaz", comentó Ignacio Martirené. "Y el delincuente no siempre es un delincuente contumaz", respondió Zubía.

"No puede comparar esas dos cosas", replicó Martirené. Entonces el exfiscal replicó: "No son cosas distintas. El día de calentura el tipo mata. Puedo comparar porque usted tiene mañana un mal día, ojalá no le pase, y termina cometiendo delito. Es mi experiencia en 40 años. El que dice: "yo no voy a cometer delito" es un mentiroso. Todos podemos cometer delito", dijo. Luego se dirigió a Scorza: "Señora, usted va a afirmarme que no va a cometer delito, que su vida está garantizada".

Gustavo Zubía

Ella respondió: "No, pero no se me ocurriría matar a una persona porque tengo un mal día".

El debate bajó luego de intensidad para recrudecer sobre el final. En este caso y mientras se hablaba de legítima defensa, Zubía defendió el postulado de que pueda ser válida la respuesta violenta a un delincuente no solo cuando está en riesgo la vida, sino otros derechos, como la propiedad.

Puso también el ejemplo de la violación. "Cuando están violando a una mujer, ¿está en riesgo su vida?", consultó. Scorza salió al cruce. "¡Cómo no vas a estar en riesgo la vida en una violación!".

Zubía aseguró que la "violación tiene "20.000 variaciones diferentes y hay algunas que no ponen en absoluto en riesgo la vida de la víctima". Martirené consideró que el legislador estaba minimizando el delito de violación y sus secuelas. "Marca la vida la persona", dijo.

"¿Usted mata para defender a una mujer de la violación?", preguntó entonces Zubía a Scorza. Ella respondió afirmativamente, entonces el exfiscal continuó: "Perfecto, ¿pero lo que está defendiendo es la vida o es la libertad sexual?"

"Es la integridad de la persona", intervino entonces Leonardo Haberkorn. "La integridad moral, no la física", comentó Zubía, con lo que se ganó más muestras de desaprobación de los periodistas de Desayunos.

"Estoy anonadada", dijo Scorza. Si bien luego el tema de la entrevista fue por otros carriles, sobre el final volvieron a enfrascarse.



"Me compara una violación con un robo de auto y me vuelvo loca", dijo Scorza.



"¿Qué es peor? ¿La violación o el homicidio?", preguntó entonces Zubía. "Las dos cosas son horribles", respondió la periodista. "Eso es una respuesta políticamente correcta", dijo el legislador. "Está comparando peras con manzana", dijo Nacho Martirené antes de cerrar la entrevista.