Ignacio Álvarez picante contra Aldo Silva: "No comparto su criterio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El allanamiento que sufrió el periodista Ignacio Álvarez tras divulgar los audios de resonado caso de la presunta violación grupal ocurrida en Cordón continúa generando polémica. En este caso motivó un nuevo cruce entre el comunicador y su colega Aldo Silva.

El periodista de Sarandí había asegurado que había tenido en su poder los mismos audios que Álvarez, pero había decidido no ponerlos al aire. Su excompañero y actual competidor Álvarez le contestó minutos después sutilmente, pero retomó el tema en un nuevo editorial de su programa radial.

"Aldo Silva públicamente reconoció que tuvo acceso a esos audios y a esos videos pero dialogando y evaluando el tema con la gente de Radio Sarandí dijo 'no, no los vamos a emitir'", comenzó mencionando explícitamente a su colega. "Esa fue la actitud periodística que asumió Aldo Silva", subrayó. Y advirtió: "Yo la puedo respetar, por supuesto. Tengo excelente concepto de Aldo a nivel humano, éramos compañeros".

Enseguida, el periodista remarcó para diferenciarse de Silva: "No comparto ese criterio. A mí me llega algo que es información que quema y hace cambiar la visión sobre un hecho del que está todo el mundo hablando, digo 'epa, yo no me guardo esto'".

La semana anterior, cuando Silva había dicho que había accedido a los audios, sentenció que no los pondría al aire porque "hay temas en los que uno no debe meterse". Álvarez ya había contestado indicando que él nunca había hecho "periodismo de periodistas".