Aldo Silva reveló que tuvo los audios vinculados a denuncia de violación y explicó por qué no los dio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La divulgación de los audios vinculados a la denuncia de violación de días atrás es tema de debate en los medios y en la Justicia. Este jueves, durante "El pase de la mañana" (Radio Sarandí) Aldo Silva reveló que tanto él como el equipo de Informativo Sarandí tenían el material y resolvieron no emitirlo al aire, como sí se hizo en La pecera (Azul FM), de Ignacio Álvarez.

"No me gusta hablar del trabajo de mis colegas. Me molesta profundamente cuando un colega habla de mi trabajo. Me someto a la opinión pública. No soy quién para dar cátedra de nada. Lo que creo es que hay temas en los que uno no debe meterse porque considera que no debe hacerlo. Concretamente sobre este caso de la violación grupal, tuvimos los audios, los analizamos con Sergio (Silvestri) y dijimos "no, no podemos pasar esto". Pero es nuestro punto de vista. Eso no significa que otras personas tengan otras decisiones y allá ellas. Diariamente tenemos el reto de "esto va, esto no va". Todos los días podemos ser juzgados si nos equivocamos", aseguró el periodista de Informativo Sarandí y Telemundo.

Sergio Silvestri contó que la decisión sobre dar o no dar noticias es un ejercicio "rutinario". "En este caso tomamos la decisión. Consideramos que dar un audio fragmentado, de unos segundos, no aportaba nada a que se pueda solucionar un tema que es grave y que está en la Justicia", aseguró.

Por su parte, Iliana Da Silva coincidió con la visión de sus compañeros de radio. "Es una víctima y la vas a exponer, tenemos que ser muy cuidadosos. No se trata de libertad de expresión lo que ocurrió. Creo que los periodistas tenemos una responsabilidad con los abordajes y más en los temas de violencia", dijo.

Los periodistas de Sarandí también condenaron el consejo de la diputada de Cabildo Abierto y de Mercedes Vigil para que los varones graben sus encuentros sexuales.