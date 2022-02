Abogado presenta a Fiscalía los videos que filmaron acusados de la violación grupal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El abogado de los cuatro indagados en el caso que investiga la denuncia de violación grupal a una mujer de 30 años en el Cordón, Martín Frustaci, presentará hoy en Fiscalía los videos con contenido íntimo de lo ocurrido en la madrugada del domingo 23, cuyos audios fueron difundidos el martes por el programa La Pecera (Azul FM).

La defensa de los indagados tiene previsto que los acusados declaren en las próximas horas para dar su versión de los hechos, dijeron a El País allegados a la defensa.



Frustaci buscará aportar elementos que demuestren que la denuncia abre lugar a dudas. Es decir, el abogado argumentará que si la evidencia da lugar a la duda no hay lugar a imputar el delito.



Por su parte, ante la Fiscalía los indagados darán su relato de los hechos en busca de contrarrestar el delito que les quieren atribuir.

El caso también tiene pendiente la instancia de declaración anticipada de la mujer, dijeron a El País integrantes del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar) dirigido por el abogado Juan Williman, que patrocina a la denunciante.



La fiscal Sylvia Lovesio busca avanzar en la indagatoria durante lo que resta de esta semana mediante las distintas declaraciones y el acceso a las pruebas.



Si bien ya cuenta con las muestras de ADN que probaron que los cuatro hombres estaban en la escena, todavía faltan cotejar pericias psicológicas y los videos que presentará Frustaci.



En la madrugada del domingo 23, la Policía fue alertada por un abuso a una mujer. En su denuncia, la mujer sostuvo que había ido a un local bailable de la zona del Cordón y que en ese lugar conoció a un hombre, que la invitó a su casa. Cuando estaban juntos, señaló, llegaron dos hombres más y la violaron. Hasta la semana pasada había tres indagados: dos mayores y un menor. Pero el jueves 27 la investigación sumó a un cuarto involucrado.

Frustaci había señalado el martes que los audios muestran que no hubo violación sino que fue una relación consensuada. Por otro lado Williman, aseguró que los audios “por sí solos no indican nada” y que se debe esperar el avance de la investigación para sacar conclusiones.



Frustaci también dijo el martes que de acuerdo a la pericia forense no fue un caso de violación. Según sostuvo, el informe indica que “no hay lesiones”. Williman, en tanto, señaló que la carpeta de investigación es reservada y que “las garantías (del caso) estarán cuando se analicen todas las pruebas”.



Por su parte, el fiscal de Corte, Juan Gómez, dispuso ayer el inicio de una investigación penal tras la divulgación en el programa La Pecera de los audios vinculados a la denuncia, informó Fiscalía General de la Nación.



La investigación de oficio fue asignada a la Fiscalía de Delitos Sexuales de sexto turno, a cargo de Mariana Alfaro que subroga a Darviña Viera, quien se encuentra de licencia médica.



La actuación fue ante la “presunta vulneración del artículo 92 de la ley 19.580, ley de violencia de género”. Allí se establece que “el que difunda, revele, exhiba o ceda a terceros, imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría”.

Además, se inició la investigación ante la “vulneración” del artículo 259 del Código del Proceso Penal, que impide la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva, agregó Fiscalía.



Un grupo de legisladores y dirigentes del Frente Amplio también anunció que realizarán las “denuncias pertinentes” por la difusión de los audios.